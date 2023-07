Grave alluvione in Corea del Sud: 24 morti e 6 mila evacuati per rischio frane negli ultimi giorni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Negli ultimi giorni una pioggia torrenziale ha gravato sul territorio della Corea del Sud. Mentre il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e la first lady sono in viaggio in Polonia, a seguito del vertice Nato in Lituania, in patria il bilancio dei morti per l’alluvione continua a salire.

Alluvione nella Corea del Sud

La Corea del Sud è particolarmente incline alle alluvioni. Il clima è continentale, freddo ma soleggiato in inverno e afoso e con pioggia abbondante in estate. Il Paese infatti risente del fenomeno dei monsoni (come quello che colpito l’India causando 100 morti), ovvero della presenza di forti piogge nel periodo di luglio e agosto. Le precipitazioni sono significative e a risentirne sono principalmente le zone settentrionali e centrali.

Negli ultimi giorni le piogge torrenziali tipiche del periodo hanno costretto migliaia di residenti ad evacuare. L’alluvione che ha colpito Goesan ha fatto traboccare la diga e l’acqua ha sommerso i villaggi a valle. Ora dopo ora si aggrava il bilancio delle vittime.

Fonte foto: ANSA Alluvione si abbatte sulla Corea del Sud, la diga esonda e colpisce i villaggi a valle

Le stime di dispersi e morti

Negli ultimi tre giorni l’alluvione che ha provocato il riversamento dell’acqua oltre la diga della città di Gosean e le frane a valle ha causato la morte di 24 persone. Molti sono i dispersi e il numero delle vittime rischia di salire ancora nelle prossime ore con il proseguimento delle dei lavori di soccorso.

I soccorsi sono resi complicati dalla presenza di acqua, frane e le continue piogge. Infatti per tutta la settimana, tranne nella giornata di giovedì, proseguiranno le piogge torrenziali con il rischio di aggravare la condizione di allarme nel Paese.

Evacuate oltre 6mila persone

Le autorità locali della provincia del Chungcheong Settentrionale, dove si trova la città e la diga di Gosean, hanno ordinato l’evacuazione degli abitanti nelle zone limitrofe colpite dall’alluvione. Al momento sono oltre 6mila le persone allontanate dalle proprie abitazioni.

L’alluvione ha causato diverse frane nella zona sottostante, oltre al crollo di edifici e la scomparsa delle strade sotto l’acqua. Risulta difficile raggiungere i villaggi sotto la diga. Mentre proseguono i lavori di soccorso, resi complicati delle condizioni meteorologiche, si teme l’aumento di dispersi, vittime ed evacuati.