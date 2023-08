Città devastate dall'alluvione in Slovenia, il video delle operazioni di soccorso nelle zone allagate

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nei giorni scorsi piogge torrenziali hanno provocato inondazioni e alluvioni in alcune zone del nord e del centro della Slovenia, causando ingenti danni e la morte di almeno 6 persone. L’acqua e il fango hanno trascinato via edifici, alberi e detriti, si contano migliaia di sfollati. Il premier Robert Golob ha parlato della peggiore catastrofe naturale abbattutasi sulla Slovenia nella sua storia recente.

Le operazioni di soccorso in questi giorni hanno riguardato in particolare alcuni paesi e villaggi vicino al confine con l’Austria. Come si vede nel video, si usano gli elicotteri per eseguire i soccorsi e portare in salvo i cittadini rimasti bloccati.