Sanremo Giovani, Amadeus annuncia i primi 8 finalisti: l'elenco di tutti i cantanti e il "caso" Alfa

Amadeus ha annunciato nella mattinata di sabato 5 novembre i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani. Si compone così per due terzi il parterre della serata in programma il 16 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Amadeus ha dichiarato: “Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8 finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico”.

Ancora Amadeus: “Tutto questo avvalora la decisione presa 2 anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione ‘Nuove Proposte’ e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big”.

I primi 8 finalisti di Sanremo Giovani

I primi 8 finalisti di Sanremo Giovani sono:

gIANMARIA, “La città che odi”

Giuse The Lizia, “Sincera”

Maninni, “Mille Porte”

Mida, “Malditè”

OLLY, “L’anima balla”

Sethu, “Sottoterra”

Shari, “Sotto Voce”

Will, “Le cose più importanti”

Sanremo Giovani: restano 4 posti per la finale

Agli 8 finalisti già selezionati in seguito all’audizione davanti alla Commissione musicale Rai (presieduta dal Direttore Artistico del Festival Amadeus e composta dalla Vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis), si aggiungeranno i 4 cantanti provenienti da Area Sanremo, che verranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

Solo i primi 3, tra i 12 artisti finalisti, in base al Regolamento del Festival di Sanremo, avranno la possibilità esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di “Big” durante l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Sanremo Giovani e il “caso” Alfa

Sarebbero dovuti essere 43 gli artisti presenti alle audizioni finali per Sanremo Giovani ma, alla fine, sono stati 42: Alfa, che avrebbe dovuto esibirsi con la sua canzone ‘5 minuti’, non ha potuto farlo per alcuni problemi di salute.

È stato lui stesso a comunicarlo sui suoi canali social: “Mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Piango dalla rabbia. Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche cantare”.