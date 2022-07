Sanremo 2023, Gianni Morandi sarà co-conduttore. Amadeus punta a Lady Gaga e Britney Spears come super ospiti

Amadeus sarà affiancato da Gianni Morandi sul palco del festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato in diretta nel corso del Tg1 delle 20 il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival, in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023.

Sanremo 2023, Gianni Morandi sarà co-conduttore assieme ad Amadeus

Gianni Morandi sarà co-conduttore del 73° Festival di Sanremo. Il cantante 77enne, in gara quest’anno (è arrivato terzo con il brano Apri tutte le porte), sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus in tutte le cinque serate del festival.

Non una novità per Gianni Morandi, che ha già condotto il festival di Sanremo in due edizioni, nel 2011 e nel 2012.

L’annuncio è stato fatto da Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo, nel corso del Tg1 della sera. Sempre al Tg1 il mese scorso Amadeus aveva annunciato il nome di un altro co-conduttore: Chiara Ferragni, che sarà sul palco del teatro Ariston nella prima e nell’ultima serata.

Sanremo 2023, le parole di Amadeus e Gianni Morandi al Tg1

“Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi”, ha detto Amadeus al Tg1. “Sono molto contento, è una grande gioia. Gianni è amatissimo da tutti, è la storia della tv e della musica ma anche il presente. Intere generazioni di ragazzi amano Morandi come i nostri genitori negli anni 60″.

Sempre al Tg1 è arrivata la risposta di Gianni Morandi: “Caro Ama, non sono in giro con Jovanotti, sono a casa e mi sono messo lo smoking. Devo dire che quando me lo hai proposto sono rimasto prima sorpreso e poi entusiasta”.

Gianni Morandi è arrivato terzo al festival di Sanremo 2022

“Ho pensato che hai fatto tre festival straordinari e nel 2023 avrai già compiuto sessant’anni e forse hai bisogno di qualcuno vicino che ti dia una mano forte, energica, e quindi hai chiamato me”, ha commentato scherzando Morandi. “Accetto con entusiasmo“, ha concluso.

Amadeus punta a Lady Gaga e Britney Spears come super ospiti

All’edizione 2023 del Festival di Sanremo manca ancora tanto, ma Amadeus e la Rai stanno lavorando da tempo per bissare e superare il successo della scorsa edizione.

Amadeus sta preparando il suo quarto festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico. Dopo il grande colpo di Chiara Ferragni, sta lavorando per portare altri grandi nomi al prossima edizione del festival.

Tra questi, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale Coming Soon, ci sono quelli di Lady Gaga e Britney Spears, due stelle assolute della musica pop mondiale.