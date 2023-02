Sanremo 2023, il Codacons risponde a Fedez e attacca la Rai per violazione della campagna elettorale

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il Codacons ha risposto all’intervento di Fedez al Festival di Sanremo. Il rapper, in collegamento dalla Costa Crociere, si è prodigato in un freestyle in cui ha non ha risparmiato critiche all’associazione al viceministro Galeazzo Bignami.

Codacons contro Fedez perché potrebbe influenzare le elezioni regionali

L’associazione, attraverso un comunicato, ha sottolineato che la Rai è responsabile di eventuali violazioni delle norme sulla propaganda elettorale, e dovrà verificare quali provvedimenti adottare.

Il riferimento è ovviamente al rapper Fedez, con cui il Codacons combatte da tempo battaglie legali sulle più disparate questioni.

La televisione pubblica, viene spiegato nella nota, dovrà intervenire qualora i partecipanti o gli ospiti del Festival di Sanremo violino i regolamenti “cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni”.

Le elezioni regionali si terranno il 12 e il 13 febbraio 2023 in Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

Cosa ha detto Fedez mostrando la foto del viceministro Galeazzo Bignami

Fedez, in diretta dal palco della nave, ha strappato una foto del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, ex missino, poi deputato del Popolo della Libertà e di Forza Italia e oggi membro di Fratelli d’Italia.

Nell’immagine il politico è ritratto con indosso una uniforme nazista, con tanto di svastica sul braccio. La foto è diventata virale nel 2016, scatenando una bufera sul parlamentare.

Galeazzo Bignami aveva all’epoca dichiarato di essersi vestito in quel modo quando aveva 29 anni, nel corso di un addio al celibato. “Mi conciarono così, si sa come va in quei casi, uno perde il controllo della situazione”, dichiarò a Repubblica.

“Fu una enorme caz**ta, l’ho detto altre volte. Mi sono scusato, eppure quella foto torna sempre fuori. Però non spiega nulla di me, non mi rappresenta”, aggiunse nel corso dell’intervista.

Carlo Rienzi, presidente Codacons: “Vogliamo ringraziare Fedez”

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha tuttavia dichiarato che gli attacchi e le critiche politiche dell’intervento di Fedez rientrano nella “libertà di pensiero”.

Per poi ringraziare il rapper che “al di là della scarsa qualità musicale“, è piaciuto ai vertici del Codacons.

“Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival di Sanremo, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti”, ha fatto sapere ancora Carlo Rienzi.