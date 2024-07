Dania Mondini giornalista Rai, le accuse di stalking: "Isolata e minacciata". L'errore su Salvini al Tg1

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Dania Mondini, ex giornalista Rai e volto di punta del Tg1, ha denunciato alcuni dirigenti di viale Mazzini dopo aver raccontato un episodio di mobbing molto particolare, avvenuto negli uffici della tv di Stato. Dai piani alti era infatti stato deciso di mettere la conduttrice in stanza con una collega che non era in grado di “trattenere rutti e peti“. Dalle carte della Procura emergerebbero anche testimonianze a proposito di aggressioni verbali e comportamenti intimidatori contro di lei.

L’ex giornalista Rai Dania Mondini e il caso di mobbing

Lo spostamento in una stanza insieme alla nuova collega era stato interpretato da Mondini come un “ridimensionamento”. Da qui il rifiuto di adeguarsi alle disposizioni dei decisori.

Secondo la versione della giornalista, sarebbero seguite altre ritorsioni: dall’assegnazione di servizi brevi e di importanza secondaria ad aggressioni verbali motivate da errori trascurabili.

Nell’incartamento consegnato alla procura, Mondini avrebbe inserito alcuni referti medici, i quali dimostrerebbero le conseguenze sul suo stato di salute provocate dal comportamento dei vertici.

L’interrogatorio in Procura

“Quando nel 2017 Andrea Montanari è stato nominato direttore del Tg1, mi hanno assegnato meno servizi e c’è stato un cambiamento di atteggiamento nei miei confronti – ha raccontato Mondini nell’interrogatorio alla procura di Roma. Perché? Montanari voleva sistemare una persona a lui molto vicina”.

A quel punto, come ricostruito dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato l’ordine di condividere uno spazio della redazione con la collega con problemi di flatulenza.

“Mi sono rifiutata e mi sono trovata isolata. Sono stata minacciata. L’atteggiamento dei miei superiori era volto al rispetto delle intenzioni di Montanari”, ha spiegato la donna, parlando della vicenda avvenuta tra il maggio della 2018 e il novembre del 2021.

La sua testimonianza sarebbe stata avvalorata dalla vicedirettrice Sabrina Turco, che ai pm ha parlato di “campagna diffamatoria per affidare la conduzione a una persona vicina a Montanari”.

I giornalisti coinvolti

La procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio di 6 giornalisti Rai.

Trattasi di Andrea Montanari, l’ex direttore Giuseppe Carboni, i vicedirettori Filippo Gaudenzi e Costanza Crescimbeni e infine Piero Damosso e Marco Betello.

Tra le accuse, pressioni psicologiche varie e comportamenti vessatori.

L’errore su Salvini

Sempre nelle carte della Procura comparirebbe anche il racconto di un lapsus di Mondini a proposito del leader della Lega Matteo Salvini, all’epoca vicepremier del governo Conte.

Durante una diretta, la conduttrice avrebbe infatti definito erroneamente “viceministro” il segretario del Carroccio.

“Capita di sbagliare, ma l’errore assume un carattere di gravità per via del momento storico”, si sarebbe giustificato il vicedirettore Gaudenzi, accusato di aver assunto atteggiamenti minacciosi e intimidatori nel suo rimprovero (versione confermata da altri testimoni).

“Salvini era uomo forte del Paese. Mondini lo definisce viceministro, invece che vicepremier e ministro dell’Interno. È una classificazione inferiore nei confronti di un politico, come Salvini, attento ai mezzi d’informazione e in particolare a quello che succede nella Rai – avrebbe dichiarato l’uomo ai giudici – Ho richiamato Mondini davanti a tutti, dicendo di stare più attenta. Vede giudice, altri giornalisti in presenza di errori sono stati sollevati dall’incarico”.