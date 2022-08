Salvini, visita a sorpresa nell'hotspot di Lampedusa: "Vergognoso traffico di esseri umani". La diretta video

La campagna elettorale del leader della Lega Matteo Salvini prosegue in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, e lo fa con uno dei temi più cari al leghista: l’immigrazione. Mercoledì 31 agosto, Salvini si è recato senza preavviso nell’hotspot di Lampedusa, a suo dire “per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque”.

Salvini, visita a sorpresa nell’hotspot di Lampedusa

Salvini ha documentato la sua incursione nell’hotspot con una diretta su Facebook, camminando all’interno della struttura sull’isola siciliana che negli ultimi giorni è arrivata al collasso, ospitando oltre un migliaio di immigrati.

Per Salvini si tratta di un “problema di sicurezza”, rivendicando l’intenzione di far soffiare un’aria diversa in Italia in termini di flussi migratori, qualora dovesse vincere alle prossime elezioni.

L’attacco di Salvini

Secondo il leader della Lega, quello alimentato a Lampedusa è un “vergognoso traffico di esseri umani“. Poi ha spiegato il perché del blitz: “Siamo arrivati senza avvisare nessuno a Lampedusa perché la scorsa volta quando siamo venuti avevano ripulito e svuotato”.

Salvini ha definito “uno scempio” quanto osservato all’interno dell’hotspot: “Questa non è accoglienza, è caos, traffico di esseri umani, sfruttamento. Questo è un business da miliardi di euro”.

Dopo la sua visita all’hotspot, Salvini ha rilanciato il suo cavallo di battaglia, ovvero i decreti Sicurezza varati durante l’esperienza del primo governo Conte, quando aveva ricoperto la carica di vicepremier e ministro dell’Interno.

“L’immigrazione è un fenomeno che può essere controllato – ha detto Salvini – noi lo abbiamo dimostrato, gli altri lo hanno promesso per 20 anni. Per contrastare il traffico di esseri umani basta reintrodurre i decreti Sicurezza per proteggere Lampedusa e i confini italiani ed europei”.

La diretta di Salvini dall’hotspot di Lampedusa

Ecco la diretta di Matteo Salvini, direttamente dal suo profilo Facebook:

Di recente, Salvini ha fatto discutere di sé in merito alla proposta di reintrodurre il servizio di leva militare obbligatorio, anche se non vi è traccia dell’intenzione di attuarlo nel programma della Lega. Ma tanto è bastato a riaprire il dibattito, sul quale abbiamo interpellato anche i lettori di Virgilio Notizie con un nostro sondaggio.