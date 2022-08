SONDAGGIO - Leva militare obbligatoria in Italia, cosa ne pensi?

Si riaccende il dibattito sul servizio di leva militare obbligatorio, dopo che il leader della Lega Matteo Salvini si è detto propenso alla sua reintroduzione. Il servizio militare di leva in Italia non è più obbligatorio dal 2005, come stabilito dalla legge Martino, ma la proposta di Salvini ha catapultato il tema nel presente.

Salvini ha giustificato così le sue posizioni: “Credo sia un passo avanti quello di insegnare ai giovani che non esistono solo i diritti ma anche i doveri”.

L’argomento rappresenta però una possibile mela della discordia all’interno del centrodestra, in quanto la legge fu varata sotto l’allora governo Berlusconi. Un risultato che di recente lo stesso leader di Forza Italia ha rivendicato attraverso le sue piattaforme social.

Se non visualizzi correttamente il sondaggio, clicca qui.