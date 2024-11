Mortadella richiamata per pezzi di plastica blu, è prodotta dal salumificio Beretta: qual è il lotto ritirato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuova allerta per i consumatori italiani, il Ministero della Salute ha diramato un richiamo alimentare relativo a un lotto di mortadella prodotta dal Salumificio Beretta. È stata richiamata per la possibile presenza di corpi estranei all’interno del prodotto interessato. Il Ministero ha comunque fornito indicazioni per coloro che hanno acquistato il salume prima del ritiro precauzionale.

Mortadella Beretta richiamata dai supermercati: lotto a rischio

Il richiamo precauzionale interessa, come anticipato, un lotto di mortadella. Si tratta, in dettaglio, della mortadella IGP senza pistacchio rivenduta a marchio Viaggio nel Gusto, commercializzata da Trebon Srl.

Il lotto interessato è quello contrassegnato dal codice alfanumerico L054431807. Il documento del Ministero della Salute, inoltre, ha fornito indicazioni in merito al TMC, il termine minimo di conservazione, del lotto interessato: è fissato al 28/12/2024.

Fonte foto: Ministero della Salute

Come si presentano le confezioni ritirate

Il salume potenzialmente pericoloso per la salute è riconoscibile anche dalla confezione: la mortadella è rivenduta in vaschette da 120 grammi ciascuna.

Stando alle informazioni fornite dal Ministero, il prodotto proviene dal Salumificio Fratelli Beretta Spa, presso lo stabilimento milanese di Trezzo sull’Adda, con marchio di identificazione IT 1550 L e sito in via Fratelli Bandiera 12.

Perché è stata richiamata: possibile presenza di plastica

La mortadella IGP senza pistacchio è stata richiamata dai supermercati in via precauzionale.

Secondo quanto riportato sul documento del richiamo alimentare, infatti, al suo interno potrebbero essere presenti frammenti di plastica blu.

Il salume potrebbe dunque contenere, al suo interno, corpi estranei. Proprio come accadde qualche settimana fa con le orecchiette alle cime di rapa Lidl, che contenevano frammenti metallici.

Cosa fare in caso di acquisto

Sia l’azienda che il Ministero della Salute hanno caldamente raccomandato agli acquirenti di evitare il consumo del prodotto. Nel caso in cui, in data precedente al richiamo alimentare, si sia acquistata una confezione di mortadella IGP Viaggio nel Gusto, è opportuno verificare il lotto e il TMC riportati nella vaschetta.

Qualora coincidano con quelli oggetto di ritiro precauzionale, si potrà restituire il prodotto presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto.