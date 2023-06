Saldi estivi 2023, il calendario completo regione per regione: si parte il 6 luglio, ma le durate sono diverse

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Con il mese di luglio torna l’appuntamento con i saldi estivi. La data di inizio è la stessa per tutte le regioni, ma la durata dei saldi sarà diversa a seconda delle zone. In tutta Italia i saldi estivi cominceranno giovedì 6 luglio e la durata sarà di circa sei settimane e i saldi riguarderanno anche gli acquisti online.

Il calendario dei saldi estivi regione per regione

Ecco le date di inizio dei saldi estivi regione per regione:

· Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto

· Basilicata: 6 luglio – 2 settembre

· Provincia di Bolzano: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

· Calabria: 6 luglio – 30 agosto

· Campania: 6 luglio – 30 agosto

· Emilia Romagna: 6 luglio – 31 agosto

· Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

· Lazio: 6 luglio – 16 agosto

· Liguria: 6 luglio – 16 agosto

· Lombardia: 6 luglio – 30 agosto

· Marche: 6 luglio – 31 agosto

· Molise: 6 luglio – 31 agosto

· Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

· Puglia: 6 luglio – 15 settembre

· Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

· Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

· Toscana: 6 luglio – 31 agosto

· Provincia di Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

· Umbria: 6 luglio – 31 agosto

· Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

· Veneto: 6 luglio – 30 agosto

I consigli: occhio agli scontri superiori al 50%

I consigli sempre utili per evitare brutte sorprese, o peggio ancora fregature, sono quelli validi anche per i saldi invernali. Il primo consiglio è quello di fare attenzione agli sconti superiori al 50%, perché potrebbero nascondere un prezzo gonfiato, come spiega il Codacons.

Fonte foto: ANSA

L’altro consiglio sempre utile è quello di conservare lo scontrino perché, contrariamente a quanto sostengono alcuni commercianti, anche la merce in saldo può essere cambiata e nel caso in cui ci sia un difetto di fabbricazione si hanno due mesi di tempo. Inoltre, è bene non acquistare capi che nascondo la vecchia etichetta, magari coperta da un nuovo cartellino.

Fare un giro prima nei negozi

L’altro consiglio del Codacons è verificare che la merce in saldo, all’interno del negozio, sia separata in modo chiaro da quella nuova visto che “è impossibile che tutta la merce sia in saldo”.

Fare un giro nei negozi che ci interessano qualche giorno prima è una buona abitudine, così come quella di avere le idee chiare prima di entrare in negozio in modo da evitare acquisti superflui. Codacons consiglia di “servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto”.