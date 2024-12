Romano Prodi riprende la segretaria del Pd Elly Schlein: "Manca un'opposizione forte, il governo non governa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ritorno di Prodi. L’ex leader del centrosinistra parla della segretaria del Pd Elly Schlein e la riprende per il suo modo di fare opposizione al governo di Giorgia Meloni. Cosa ha detto l’ex presidente del consiglio.

L’intervista di Romano Prodi

L’ex leader del centrosinistra Romano Prodi, ospite alla trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, sul canale Nove, ha parlato di Elly Schlein e del modo di fare opposizione della segretaria del Pd.

“Il governo sta certamente perdendo consensi. Però ci manca ancora un’opposizione che sia forte, articolata. Finché non si ha l’alternativa, il governo non governa, ma esiste” ha detto Prodi, riferendosi a Elly Schlein.

Fonte foto: ANSA Romano Prodi

Secondo Prodi, al centrosinistra non basta negare quello che fanno gli altri, ma serve preparare “una novità di cui abbiamo bisogno“, costruendo un programma che rappresenti un’alternativa credibile all’attuale governo.

Le parole di Prodi sulla Sanità

L’ex presidente del consiglio Romano Prodi, per chiarire quello che intende, fa l’esempio del Sistema sanitario nazionale, su cui spesso il centrosinistra attacca il governo per alcune scelte sia strategiche che di finanziamento.

“La riforma sanitaria è stata fatta nel ’78, quando io ero ancora un giovane ministro promettente” ha detto Prodi, ricordando che l’attuale Ssn universale è stato introdotto ormai quasi mezzo secolo fa.

L’ex leader del centrosinistra ha quindi continuato, ribadendo che non basti dire che si aumenteranno le risorse per la sanità: “Occorre rinnovare anche il tessuto del funzionamento della sanità” ha concluso Prodi.

Lo scontro con Elly Schlein prima delle europee

Non è la prima volta che l’ex presidente del consiglio Romano Prodi e la segretaria del Pd Elly Schlein sono in disaccordo in maniera così pubblica. L’ultimo screzio tra il vecchio leader e la nuova guida del Pd era avvenuto poco prima delle Elezioni europee.

Elly Schlein aveva deciso di candidarsi alle elezioni europee, pur sapendo che non avrebbe ricoperto il ruolo di europarlamentare. Un’iniziativa che non era piaciuta a Prodi.

L’ex primo ministro aveva definito la candidatura di Schlein una ferita della democrazia: “Perché dobbiamo dare un voto a una persona che di sicuro non ci va?” si era chiesto Prodi.