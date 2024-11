Stipendio dicembre 2024 online cedolino su NoiPA, il calendario dei pagamenti di tredicesima e bonus Natale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dicembre è un mese molto atteso, non solo per le festività natalizie, ma anche per l’arrivo dello stipendio di dicembre. Questo infatti include la tanto desiderata tredicesima e, per alcuni, il bonus Natale. Sarà quindi un cedolino particolarmente ricco, che porta con sé un po’ di respiro economico in vista dei regali e delle spese di fine anno. Grazie al portale NoiPA, è possibile consultare online gli importi e i dettagli dei pagamenti del mese.

Cedolino online su NoiPA

Il portale NoiPA consente ai dipendenti pubblici di visualizzare in anticipo il cedolino relativo al mese di dicembre. Già nei primi giorni del mese, sarà possibile consultare gli importi netti di stipendio, tredicesima e altre eventuali indennità direttamente online.

Per accedere ai servizi di NoiPA in massima sicurezza, è necessario utilizzare la propria identità digitale. Le credenziali accettate includono SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, gli utenti possono scaricare il dettaglio del cedolino dall’area personale del portale.

Calendario: tredicesima e altri pagamenti

Dicembre è un mese importante per gli italiani. Si tratta di un mese carico di spese per le festività e non solo. Ecco perché il calendario dei pagamenti di NoiPA è tanto atteso.

Le date principali da tenere a mente sono:

28-29 dicembre: visibilità importi netti degli stipendi su NoiPA

11 dicembre: emissione urgente unica

13 dicembre: emissione speciale supplenti brevi e vigili del fuoco volontari

13 dicembre: pagamento rata ordinaria, più tredicesima e bonus Natale

16 dicembre: emissione speciale accessori

20 dicembre: previsto (da confermare) pagamento emissione urgente dell’11 dicembre

24 dicembre: previsto (data da confermare) pagamento emissione speciale del 13 dicembre

Non tutti vedranno i propri introiti di dicembre arricchirsi di bonus e tredicesima. Per esempio, chi non ha fatto la domanda per il bonus Natale entro novembre, dovrà attendere la dichiarazione del 2025.

A chi spetta il bonus Natale?

Il bonus Natale è un’indennità straordinaria di 100 euro, riservata ai lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico e un reddito annuo non superiore a 28mila euro. Per il 2024, la misura è stata estesa anche ai genitori single.

Il bonus Natale sarà accreditato automaticamente nella busta paga di dicembre e calcolato sulla base delle giornate lavorative effettuate durante l’anno.

Per i dipendenti gestiti da NoiPA, il pagamento avverrà insieme a stipendio e tredicesima non prima del 13 dicembre 2024.