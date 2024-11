Bonus Natale da 100 euro a molti più lavoratori, chi potrebbe riceverlo con le nuove regole in arrivo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cambiano le regole per il Bonus Natale da 100 euro, con molti più lavoratori che potrebbero beneficiarne. Ma quali sono le novità in arrivo?

Cos’è il Bonus Natale da 100 euro

Il Bonus da 100 euro, inizialmente associato alla Befana, è stato anticipato col decreto Omnibus a Natale.

Allo stato attuale, come spiegato da una circolare pubblicata dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, si tratta di un contributo erogato con la tredicesima ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28mila euro, che hanno a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge). L’ulteriore limite è legato all’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione, che deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente. Per il 2024, l’importo che costituisce la soglia della cosiddetta no tax area è pari a 8.500 euro.

Fonte foto: ANSA

Della possibilità di estendere la platea di beneficiari del Bonus Natale da 100 euro ha parlato Luca Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento.

Quanti sono i beneficiari del Bonus Natale da 100 euro

Nella versione attuale del Bonus Natale da 100 euro, la platea di beneficiari è stata stimata in 1,1 milioni di lavoratori, con un costo di 100 milioni di euro (considerando il fatto che va rapportato ai giorni lavorati).

Bonus Natale da 100 euro: l’annuncio di Luca Ciriani

La maggioranza di Governo starebbe valutando un’estensione della platea di beneficiari del Bonus Natale da 100 euro.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, nel Transatlantico alla Camera dei Deputati, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica: “Abbiamo trovato le risorse per arrivare all’incirca al raddoppio della platea, per includere, come avevano chiesto anche le opposizioni, chi era rimasto fuori all’inizio, come le famiglie monogenitoriali”.

La misura, ha spiegato ancora, è stata “approvata in Consiglio dei Ministri all’interno del decreto per la riapertura del concordato preventivo”.

Il testo dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale in tempi brevi e poi confluire nel decreto fisco all’esame del Senato.

Come fare domanda per il Bonus Natale da 100 euro

Per avere il Bonus Natale da 100 euro il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una specifica richiesta nella quale attesta di avere il diritto di riceverlo e in cui deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.

Nel caso in cui il Bonus Natale da 100 euro dovesse essere erogato senza diritto, dovrà essere restituito in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui, invece, il lavoratore ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato, potrà richiederlo sempre tramite dichiarazione fiscale.