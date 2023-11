Rosanna Armani e Giacomo Loro Piana dicono addio al Castello di Portofino: "Ora è di Bill Gates" ma lui nega

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il Castello di Villa San Giorgio a Portofino, dimora amata da Rosanna Armani, è al centro di una vicenda surreale con voci insistenti che collegano Bill Gates all’acquisto della Torre, alimentando pettegolezzi sulla possibile destinazione ad albergo di lusso. Le società del magnate americano negano, ma la tensione persiste, mentre VIP come Armani e Loro Piana dicono addio alle loro dimore non senza rammarico.

Rosanna Armani e il Castello di Portofino

Il Castello di Villa San Giorgio a Portofino ha sempre avuto un valore sentimentale per Rosanna Armani, la quale, pur consapevole delle sue scomodità, ha vissuto in quel luogo magico per trent’anni.

La sorella minore dello stilista ha spiegato come la Torre, con la sua vista sui due mari, la galleria di roccia e la grotta, rappresentava per lei un’esperienza unica e emozionante.

Rosanna Armani in compagnia del fratello Giorgio Armani

Il presunto acquisto da parte di Bill Gates

La recente storia del Castello è tutt’altro che comune. Le voci di un presunto acquisto da parte di Bill Gates hanno scosso la comunità di Portofino, dove l’idea che mister Microsoft e il gruppo Four Seasons, di cui detiene il 75%, abbiano messo gli occhi sulla dimora sembra radicata.

Nel frattempo, però, le società di Bill Gates hanno negato ogni coinvolgimento: “Nessun coinvolgimento di Cascade che cura gli investimenti personali di mr. Gates né della compagnia alberghiera Four Seasons controllata da Cascade”.

Ferdinando Garrè, attuale proprietario, ha annunciato uno “sfratto” senza rivelare ulteriori dettagli, mentre gli inquilini, in molti, esprimono confusione e dispiacere.

L’addio di Rosanna Armani

Una discreta risonanza ha avuto soprattutto l’addio degli ospiti VIP. Rosanna Armani, in particolare, ha raccontato di essersi trovata a fare i conti con una situazione imprevista.

“Garrè mi ha scritto sei mesi fa per dirmi che avrei dovuto liberare la casa fra ottobre e novembre, poi non l’ho più sentito” ha raccontato, confermando le voci su Bill Gates come nuovo proprietario.

“In ogni caso dovevo andarmene” ha chiosato Armani, in risposta all’eventualità che si tratti di una bufala. “Esiste un contratto per cui se il proprietario mi vuole mandar via scrive… lo vedrò quando verrà a prendersi l’ultimo affitto”. Una pigione che secondo Rosanna Armani è di circa 2-3mila euro al mese “Un buon prezzo ma tenga conto che per certe cose è tremendo, perché la salita è bella faticosa”.

Il commento di Giacomo Loro Piana

Giacomo Loro Piana, erede del marchio di cashmere, ha dovuto a sua volta abbandonare la residenza, ma rimane nell’ombra, poco informato sulla situazione. “Già, me ne sono dovuto andare pure io ma preferirei non parlare, anche perché non so nulla di ciò che sta succedendo. Voi piuttosto sapete qualcosa in più?” ha dichiarato.

“L’ho lasciato alla fine di ottobre dopo 23 anni, con grande dispiacere perché un altro posto così bello non esiste al mondo… non lo cerco nemmeno” ha commentato invece Carla Sozzani, gallerista di fama.

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha chiarito che la torre non potrà diventare un albergo, ma solo una residenza. Tuttavia, Armani è scettica: “Lì tutto è vincolato e tutto si svincola, basta togliere qualcosa dalla lista dei desideri”.