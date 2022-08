Incendio a Pantelleria, abitanti e vip in fuga insieme ai turisti: da Giorgio Armani a Myrta Merlino

L’incendio a Pantelleria ha portato all’evacuazione degli abitanti. Tra questi, oltre ai turisti in vacanza, ci sono anche alcuni personaggi famosi costretti a lasciare le proprie ville.

Incendio a Pantelleria: la situazione

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di mercoledì 17 agosto a partire dalle 17.

La vegetazione ha cominciato a bruciare intorno al centro abitato, specialmente nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale.

Gli ettari di vegetazione divorati dal fuoco hanno portato all’evacuazione di alcuni abitanti e turisti.

Alle 21:15 i vigili del fuoco hanno riportato su Twitter che “un vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme”.

Come scrive ‘Repubblica’, l’incendio sarebbe doloso e risulta essere divampato da Cala Cinque Denti fino ad espandersi verso il borgo Gadir, come riportato anche dai vigili del fuoco sui social.

Uno dei soccorritori, raggiunto da ‘Repubblica’, riferisce che “una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando persone scese sulla costa per fuggire alle fiamme”.

I vip in fuga: Giorgio Armani, Marco Tardelli e Myrta Merlino

Giorgio Armani si trovava nella sua villa e poco prima dell’evacuazione stava consumando un aperitivo insieme ad alcuni amici.

In pochi minuti è arrivato l’ordine di abbandonare la sua magione a Gadir e salire sui van per mettersi in salvo.

Suoi vicini di villa sono Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, campione italiano dei mondiali di calcio del 1982.

Myrta Merlino è stata ascoltata dal ‘Corriere della sera’ al telefono: “Siamo disperati e impotenti. Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi… Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola”.

Le difficili operazioni di soccorso

Come documenta la Merlino e come confermano da ‘SkyTG24’, le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme sono rese complicate dalla persistenza del vento.

Per il momento non risultano feriti.

Nelle stesse ore un incendio in Spagna ha costretto i passeggeri di un treno a fuggire dai finestrini.

‘Repubblica’, ancora, sottolinea le difficoltà riscontrate dagli operatori per via dello scarso numero di uomini e mezzi, e soprattutto – come sottolinea anche Myrta Merlino – per l’impossibilità dei mezzi aerei di alzarsi in volo durante la notte.