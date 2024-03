Romano La Russa in Regione Lombardia sugli studenti di Pisa manganellati: frasi shock, il paragone con Hamas

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È polemica in Regione Lombardia per le frasi pronunciate dall’assessore Romano La Russa sulle aggressioni agli studenti con i manganelli a Pisa nel corso del corteo pro-Palestina. Nel corso dell’intervento in consiglio su una mozione della Lega di solidarietà alle forze dell’ordine ha paragonato gli studenti manganellati alle avanguardie che negli anni Settanta scendevano in piazza con le spranghe, ma non solo.

L’intervento di Romano La Russa

Prendendo la parola, l’assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa ha provocato il caos in aula, con gli altri consiglieri che lo hanno aspramente criticato per le parole dette.

Parlando dei manifestanti manganellati a Pisa, infatti, La Russa ha ammesso che si tratta di un “problema estremamente grave che è argomento principe di cui più si discute in queste settimane” ma anche che bisogna ammettere sia la violenza sulla polizia sia quella dei poliziotti sui manifestanti.

E proprio sugli studenti aggrediti, l’assessore ha fatto accendere la polemica: “Questi non sempre sono studenti di 15-17 anni, a volte sì a volte no, ma un cazzotto in testa fa tanto male come se gliela desse uno di 40 anni. Né più né meno” ha detto.

Le frasi shock e il paragone con Hamas

Mentre in aula c’era già chi mormorava contro le parole dell’assessore, La Russa ha quindi provocato ancor di più: “Beati voi, evidentemente non avete fatto politica in tempi in cui queste erano spintarelle. I vostri padri o i vostri nonni non si sarebbero lamentati più di tanto per quattro spintoni che hanno ricevuto da parte della polizia, che era stata comunque aggredita”.

“Gli studenti minorenni che manifestano sono normalmente le avanguardie di quelli che facevano come i vostri nonni con le spranghe in mano”, ha affermato l’assessore La Russa, che parlava a nome della giunta rivolto ai gruppi dell’opposizione di centrosinistra.

Fonte foto: ANSA Romano La Russa

Poi le affermazioni shock: “Così come Hamas mette avanti donne e bambini davanti agli spari degli israeliani dicendo poi che hanno ucciso donne e bambini, lo stesso fate e avete sempre fatto voi”.

Pd vuole le scuse di La Russa

Il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino ora chiede le scuse dell’assessore La Russa agli studenti di Pisa.

“Già ieri in aula abbiamo risposto con durezza a Romano La Russa. Lo ha fatto giustamente Carmela Rozza, che gli ha ricordato, tra l’altro, il suo passato da picchiatore in piazza. Voglio insistere su questo punto: l’ex picchiatore sanbabilino La Russa si scusi con le ragazze e i ragazzi manganellati a Pisa e con le loro famiglie. E rammenti le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella” le parole del dem.