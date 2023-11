Fedez e la polemica con Romano La Russa all'evento a Milano pro donazione di sangue: l'acceso botta e risposta

Non è mancata la polemica in occasione dell’evento organizzato a Milano da Fedez per promuovere la donazione di sangue.

Il cantante ha avuto un acceso e botta e risposta con Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio e assessore regionale alla Sicurezza.

L’evento pro donazione del sangue a Milano di Fedez

Il “Villaggio del donatore“, promosso dalla Fondazione Fedez assieme ad Avis, Fratres, Croce Rossa e altre associazioni, ha invaso piazza Duomo a Milano nella giornata di sabato 18 novembre, per far conoscere la realtà della donazione di sangue e coinvolgere in particolar modo i giovani (le donazioni nella fascia 18-45 anni sono in calo).

Le prenotazioni per donare sangue in loco, da parte di donatori già iscritti alle associazioni, sono andate immediatamente sold out.

Il momento clou è stato l’intervento di Fedez, che ha detto: “Senza i donatori non sarei qui. Ho vissuto sulla mia pelle quanto sia importante avere in reparto delle sacche di sangue a disposizione e faccio mea culpa di esserci arrivato tardi a capirne l’importanza. Prima l’ho dovuto vivere».

Il cantante ha poi lanciato un appello pro donazione di sangue: “È un gesto semplice, che aiuta a salvare vite e che farà del bene anche a voi stessi”.

Fonte foto: ANSA

Fedez all’evento pro donazione di sangue a Milano.

Il gesto di Fedez contro Romano La Russa

La polemica è esplosa nel momento in cui la parola è passata alle istituzioni. In piazza Duomo erano presenti anche l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa e l’assessora alla Famiglia Elena Lucchini.

Quando La Russa ha iniziato a parlare, Fedez si è allontanato. A chi gli ha chiesto il motivo, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Fedez ha spiegato: “No, non è un caso. Questa cosa l’abbiamo organizzata noi di fondazione Fedez con Avis, Fratres e il comune di Milano. Io il signor La Russa non l’ho mai visto coinvolto e neanche la signora che ha detto che stava pensando di organizzare un evento”, ossia l’assessora Lucchini.

Alla domanda “La Regione si è quindi imbucata?”, il cantante ha risposto: “Fate voi…”.

La risposta di Romano La Russa a Fedez

Romano La Russa ha risposto così a Fedez: “Se non è un caso, questo conferma che è un piccolo uomo“.

Poi ha aggiunto: “È meritevole quello che ha fatto (l’evento organizzato a Milano, ndr) e ringrazio in qualche modo anche lui, ma ha dimostrato di non avere rispetto per i presidenti delle altre associazioni. Mentre loro parlavano ha pensato bene di andare a fare le foto coi propri fan, cosa legittima”.

L’assessore alla sicurezza ha anche detto rivolto a Fedez: “Lui ha scoperto oggi l’Avis perché ne ha avuto bisogno, ma c’è chi da sempre ha consumato la propria vita nel fare questo”.