Rissa a Palermo in via Isidoro La Lumia, sparati colpi di pistola alle tre di notte: sui social gira un video

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Attimi di panico nelle vie non distanti dal centro di Palermo, dove durante la notte si è verificata una maxi rissa con tanto di colpi di pistola sparati da ignoti. Stando a quanto riportato, le autorità non sono ancora riuscite a fermare nessuno dei coinvolti. La scena è stata ripresa e postata sui social.

Caos e colpi di pistola in zona Politeama a Palermo

Secondo quanto riportato dalle fonti locali siciliane, tutto è avvenuto attorno alle tre di questa notte, domenica 10 dicembre 2023, nella zona tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, non distante dal celebre teatro Politeama e quindi dalle vie del centro storico della città di Palermo.

Una maxi rissa è scoppiata per cause ancora da stabilire e secondo le prime ricostruzioni avrebbe coinvolto almeno dieci persone. Al culmine della lite, un uomo avrebbe estratto una pistola e sparato, almeno sei o sette colpi viene riferito.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona dove si è verificata la maxi rissa nella notte di domenica 10 dicembre 2023

Il fuggi fuggi è stato immediato e sul posto sono arrivate diverse pattuglie del Nucleo radiomobile. A quel punto, però, la strada era già deserta. Non risultano esserci feriti, ma i militari stanno verificando negli ospedali della zona se qualcuno si è presentato con ferite compatibili.

Il video sui sociale e le testimonianze della rissa

Le autorità non sono riuscite al momento a fermare o identificare nessuno dei coinvolti, neppure l’uomo che avrebbe sparato i colpi di pistola e che, viene riportato, è poi scappato a bordo di una moto Honda Sh. Sono stati però requisiti i filmati di videosorveglianza della zona.

Un aiuto per le indagini potrà arrivare anche dal filmato postato sui social da un probabile residente della zona. Si vede una persona vestita con un giubbotto scuro che, dopo aver sparato, si allontana tenendo l’arma ancora in mano. Alcune persone soccorrono una persona rimasta a terra.

Un testimone, inoltre, ha riferito a PalermoToday come sarebbe andata la maxi rissa di Via Isidoro La Lumia: “Si sono picchiati e dopo un primo round si sono fermati. Si sono spostati in via Isidoro La Lumia e un tizio ha iniziato a sparare” ha dichiarato.

La stessa fonte riferisce poi altri elementi: “Hanno tirato via a un altro che prima urlava a qualcuno ‘Mi devi rispettare’ e lo hanno massacrato di botte. A un certo punto è saltata fuori la pistola e ha sparato un colpo in aria prima di scappare”.

Residenti furiosi per gli episodi di violenza nella città

Stando a quanto riportato da BlogSicilia, non distante dalla zona della rissa nei pressi del Politeama sono state anche danneggiate due auto, ma è ancora da verificare se i due episodi siano collegati. Quello che è certa è la rabbia e la frustrazione dei residenti della zona.

“Prima o poi in questa zona accadrà qualcosa di ancora più grave – avrebbero dichiarato alla testata locale – Soprattutto nel weekend succede di tutto. Ma sembra che nessuno comprenda la gravità della situazione”. C’è sempre più preoccupazione per le risse a Palermo.

Meno di un mese fa, durante la notte del 16 novembre, sempre BlogSicilia ricorda che in uno dei luoghi per eccellenza della movida palermitana vale a dire Piazza Sant’Anna si è verificata un’altra maxi rissa che ha coinvolto un nutrito gruppo di giovani e che hanno trasformato la zona in un teatro di scontri e disordini.