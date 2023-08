Rintracciata la madre del neonato trovato vicino al cassonetto a Taranto: ha 20 anni, è indagata

La mamma del neonato ritrovato vicino a un cassonetto in pieno centro a Taranto nella mattinata di sabato 12 agosto è stata rintracciata.

Chi è la donna

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, è stata la Polizia a identificare la donna dalle immagini della videosorveglianza della zona.

La donna, che ha 20 anni ed è di nazionalità georgiana, dopo essere stata rintracciata nel pomeriggio di sabato è stata portata in ospedale, al Santissima Annunziata, per essere sottoposta a controlli medici. È indagata per abbandono di minore.

Il neonato è stato ritrovato nella mattinata di sabato 12 agosto vicino a un cassonetto in centro a Taranto, all’incrocio tra via Pisanelli e via Principe Amedeo. In quella zona ci sono molte attività commerciali, ma a quell’ora erano chiuse.

Come sta il neonato

Il neonato ritrovato vicino a un cassonetto in pieno centro a Taranto, in via Pisanelli all’angolo con via Principe Amedeo, è in ottime condizioni ed è coccolato da tutto il personale di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santissima Annunziata. Il personale dell’ospedale ha scelto per lui il nome Lorenzo.

Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Taranto, dopo il ritrovamento del neonato aveva riferito in alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’: “La burocrazia farà il suo corso ma adesso siamo tranquilli perché il bambino è stato accolto e ha avuto tutte le cure e l’affetto che gli spettano di diritto. Come ogni creatura che viene al mondo. Servizi Sociali del Comune stanno seguendo questa vicenda, l’unica cosa che voglio e posso anticipare è che è già partita una gara di solidarietà verso questo bambino”.

Il ritrovamento del neonato

Il neonato è stato ritrovato in pieno centro a Taranto, vicino a un cassonetto, in una busta di plastica rigida con alcune copertine e un peluche.

Chi lo ha lasciato lo ha messo in un posto da cui poteva facilmente essere avvistato. A ritrovarlo è stata una signora che si trovava a spasso con il proprio cane e stava andando a buttare la spazzatura. La donna, non appena scoperto il neonato, ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia.