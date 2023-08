Neonato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto: salvato da un cane che lo ha “segnalato” alla padrona

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di Taranto ha salvato un neonato abbandonato nei pressi di un cassonetto in via Pisanelli, all’angolo con via Principe Amedeo. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, l’attenzione della donna è stata attirata dal suo cane che, passando vicino al cassonetto, si è irrigidito e ha cominciato ad abbaiare.

Poi, sentiti i vagiti e visto il neonato avvolto in una coperta, è partita immediatamente la chiamata al 118. Il bambino è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e, secondo quanto riferito dalla Asl, è in “ottime condizioni”.

Parte del cordone ombelicale ancora attaccata

Il neonato è stato trovato con parte del cordone ombelicale ancora attaccata e ancora fresca.

Da ciò si evince che il parto potrebbe essere avvenuto una o due ore prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle 7 di sabato 12 agosto. La restante parte del cordone ombelicale sarebbe rimasta attaccata alla madre e quest’ultima, se non assistita in modo adeguato, rischia un’emorragia.

Il bambino “coccolato da tutto il personale”

A fare il punto sulle condizioni del neonato è stato il professor Federico Schettini dell’Unità di terapia intensiva neonatale (Utin), che sta seguendo in prima persona il piccolo.

“Speriamo – aggiungono dall’Azienda sanitaria locale di Taranto – che la madre si faccia sentire presto”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il neonato, fanno sapere dalla Asl, sta bene ed è “coccolato da tutto il personale”.

Provvidenziale la “segnalazione” del cane

A segnalare la presenza del neonato, che è stato trovato avvolto in una coperta e con accanto un peluche, è stato l’American Pitbull che stava passeggiando insieme alla sua padrona in via Pisanelli. Il ritrovamento è avvenuto in una zona centrale della città.

Per fortuna le condizioni del piccolo sono buone, ma ovviamente viene tenuto sotto stretta osservazione presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Dal 1997 in Italia è prevista inoltre la possibilità legale di usufruire del “parto in anonimato”: la legge consente a una donna di partorire in ospedale in condizioni di riservatezza e di non riconoscere il bambino, di cui viene riconosciuto subito lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità. Una possibilità pensata anche per preservare la salute della madre e del bambino, che può nascere in condizioni di sicurezza.