Rinnovata la convenzione Rai-Cei per la trasmissione tv della Messa, Sergio: "Rito che è servizio pubblico"

Nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre, il presidente e segretario generale della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, il monsignor Giuseppe Baturi e l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, hanno siglato il rinnovo della Convenzione per la realizzazione e la trasmissione della Santa Messa, del programma “A Sua immagine – Le Ragioni della Speranza” e di altri speciali su eventi particolari legati alla Chiesa.

Le parole del cardinale Zuppi

“Siamo felici di continuare questa collaborazione – ha dichiarato il cardinale Zuppi – a vantaggio delle tante persone anziane, ammalate o carcerate che, sebbene impossibilitate a recarsi fisicamente in Chiesa, vengono messe in condizione, attraverso questo servizio che nel 2024 compie 70 anni, di partecipare alla Celebrazione Eucaristica domenicale“.

“L’accordo con la Rai, inoltre, permette di raccontare le storie positive che testimoniano il bello della nostra comunità ecclesiale e civile, aiutandoci a riflettere e a porre attenzione agli ultimi”.

Fonte foto: ANSA L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante la presentazione dell’offerta Rai per l’estero a Roma

Il presidente della Cei ha rimarcato come questo consenta anche “di far risuonare le parole e gli appelli di Papa Francesco, dando spazio e voce a numerose realtà che spesso rimangono nell’ombra e rischiano di essere dimenticate”.

L’ad Sergio: “La Messa una tradizione che continua a essere servizio per il pubblico”

“Credo fortemente nel valore di questa collaborazione – ha aggiunto l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio – perché identifica il Servizio Pubblico ed è parte della sua stessa storia”.

“Il rito domenicale della Messa – prosegue – è una tradizione che continua a essere ‘servizio’ per il pubblico, mentre trasmissioni come ‘A Sua immagine’ e gli altri Speciali Rai sulla vita della Chiesa – affidati a Rai Cultura, diretta da Silvia Calandrelli – sono appuntamenti molto seguiti anche per la capacità di trasmettere messaggi e valori davvero universali”

“Spesso, sono l’occasione per amplificare la voce di Papa Francesco, che continua a interpellare ciascuno di noi in quanto uomini e donne, prima ancora che credenti”, ha concluso Sergio.

Rafforzato il rapporto tra Cei e Rai

La Convenzione per la realizzazione e la trasmissione della Santa Messa, del programma “A Sua immagine – Le Ragioni della Speranza” e di altri speciali su eventi legati alla Chiesa, ha durata quinquennale.

L’accordo rafforza ulteriormente il rapporto tra Cei e Rai, anche in previsione del prossimo Giubileo.