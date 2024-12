Papa Francesco assente all'apertura della Porta Santa per il Giubileo a San Giovanni in Laterano: il motivo

Papa Francesco assente alla cerimonia di apertura della terza Porta Santa del Giubileo, quella della Basilica di San Giovanni in Laterano. A officiare l’evento è stato il cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina. Il forfait del Pontefice è stato necessario per salvaguardare la salute dello stesso Bergoglio che, di recente, è stato impegnato in molti appuntamenti legati alle festività natalizie.

Giubileo, Papa Francesco assente all’apertura della terza Porta Santa

Papa Francesco, assente domenica 29 dicembre all’apertura della terza Porta Santa, si è però affacciato alla finestra su Piazza san Pietro per l’Angelus nel giorno della festa della santa famiglia di Nazaret. “La famiglia – ha ricordato – è la cellula della società, un tesoro prezioso da sostenere e tutelare”.

Intanto il cardinale Baldassare Reina ha fatto le veci del Pontefice alla Basilica di San Giovanni in Laterano. “In questo mondo lacerato da guerre, discordie e disuguaglianze tendiamo le braccia a tutti”, ha detto nell’omelia.

Fonte foto: ANSA Il cardinale vicario di Roma Baldassare Reina in preghiera nella Basilica di San Giovanni in Laterano

Dopo l’apertura da parte del Santo Padre della Porta Santa nella Basilica di San Pietro e di quella nel carcere di Rebibbia, questa è la terza apertura di una Porta Santa del Giubileo della Speranza che è quindi cominciato ufficialmente in tutte le diocesi del mondo.

Basilica di San Giovanni in Laterano “Madre e Capo di tutte le Chiese”

La Basilica di San Giovanni in Laterano (arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista) è definita “Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput”, vale a dire “Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo“, in quanto cattedrale di Roma e sede del Papa come vescovo di Roma.

L’apertura della sua Porta Santa ha un significato importante. In origine era la sola porta che veniva schiusa; poi, per concedere a più fedeli di compiere il gesto dell’attraversamento, anche altre Basiliche romane hanno dato questa possibilità.

Terza Porta Santa: altezza, larghezza, storia e dettagli

Tra le cinque porte della Basilica di San Giovanni in Laterano, la Porta Santa è l’ultima sul lato destro, sotto il portico.

Realizzata in bronzo, è opera dello scultore Floriano Bodini. In altezza si erge per 3,6 metri, in larghezza misura 1,9 metri. Ha un solo battente combaciante con lo stipite, la soglia e l’architrave.

Al centro della lastra è rappresentato in altorilievo il “Cristo morto” sulla croce, la cui figura è visibile fin sotto lo sterno. In contiguità immediata, si possono ammirare la Madonna con il Bambino Gesù e lo stemma di Giovanni Paolo II.

Le prossime aperture sono quelle previste a Santa Maria Maggiore, il 1° gennaio alle ore 17 (officerà il cardinale arciprete Stanislaw Rylko), e a San Paolo fuori le Mura, il 5 gennaio alle ore 10 (officerà il cardinale arciprete James Harvey).