Ragazzo di 27 anni trovato morto in giardino a Casalnuovo di Napoli: ha una ferita al braccio. L'ipotesi

Il corpo senza vita di un ragazzo di 27 anni, di origini tedesche, è stato trovato nella serata di giovedì 17 agosto nel giardino privato di un’abitazione in via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli.

La scoperta del cadavere

A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo.

Il ventisettenne si trovava all’interno del giardino privato di un’abitazione e presentava una ferita al braccio sinistro.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’ipotesi degli investigatori

La ferita al braccio sinistro, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, sarebbe stata verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui il giovane si sarebbe scagliato.

Le indagini per accertare con chiarezza quanto accaduto al ventisettenne di origini tedesche ritrovato morto a Napoli sono in corso, ma per il momento si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte.

Disposta l’autopsia

La salma del giovane trovato senza vita a Casalnuovo di Napoli verrà sottoposta ad autopsia, allo scopo di fare completa chiarezza sui fatti che hanno portato al suo decesso.