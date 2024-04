Ragazza precipita dal muretto della terrazza del Pincio a Roma per 5 metri: allarme lanciato dai passanti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una ragazza è caduta dalla terrazza del Pincio, a Roma, dopo aver perso l’equilibrio. L’incidente, avvenuto nella mattina di martedì 23 aprile, è stato segnalato da alcuni passanti che hanno visto la giovane cadere nel vuoto.

Ragazza cade dalla terrazza del Pincio

Attimi di paura alla terrazza del Pincio, punto panoramico a Roma, dove attorno alle 7 del 23 aprile è stato segnalato l’incidente. Ad attirare l’attenzione di alcuni passanti sono stati i lamenti di una giovane, che si trovava nella scarpata sottostante il muretto.

La ragazza, una 19enne, secondo quanto appurato sarebbe precipitata nel vuoto proprio mentre si trovava sulla terrazza, cadendo per oltre cinque metri. A frenare la caduta il terrazzamento sottostante, con la giovane che è stata trovata in via del Muro Torto.

Il volo di oltre cinque metri

La dinamica di quanto accaduto sarà chiarita nelle prossime ore, ma non è escluso che la giovane possa essersi sporta perdendo l’equilibrio.

Da luogo della caduta al punto dell’impatto ci sarebbero oltre cinque metri d’altezza. La ragazza, probabilmente, potrebbe essere caduta diverse ore prima del ritrovamento.

Sul posto è giunta anche la polizia che indaga sull’accaduto.

Fonte foto: Vigili del Fuoco I soccorsi alla giovane caduta dalla terrazza del Pincio a Roma

Il traffico è stato bloccato per mezz’ora lungo viale del Muro Torto in direzione Porta Pia, con l’intera viabilità che da Prati confluiva verso Corso Italia completamente bloccata.

I soccorsi, come sta la ragazza

I passanti, sentiti i lamenti e le urla di dolore della giovane, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, anche gli uomini dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare un’autoscala per poter raggiungere la ragazza.

Dopo i primi controlli sul posto, la giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sempre cosciente, è stata visitata e ricoverata per accertamenti.

Non sarebbe grave e le conseguenze della caduta, che potevano essere drammatiche, saranno comunque accertate nelle prossime ore dai successivi controlli che i sanitari metteranno in atto.

Il racconto dei testimoni

A chiamare i soccorsi, come detto, alcuni passanti che hanno sentito i lamenti della giovane.

“C’è una ragazza caduta sul terrazzamento del Muro Torto” la prima chiamata arrivata al numero unico per le emergenze e che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. C’è chi ha raccontato: “Era lì da un po’“.