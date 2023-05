Raffaele De Crescenzo morto a Ercolano contro un muro: era sul suo scooter, incidente a causa di una buca

La strada resa scivolosa dalla pioggia, le ruote dello scooter che finiscono in una buca e la velocità, forse, eccessiva. Sono queste le cause che hanno portato alla morte di un 45enne che nella serata del primo maggio si è schiantato contro un muro a Ercolano.

Incidente mortale a Ercolano

La vittima è Raffaele De Crescenzo, del vicino comune di Torre del Greco. L’uomo ha trovato la morte schiantandosi contro un muro perimetrale di via Farina, nell’estrema periferia nord di Ercolano ai piedi del Parco del Vesuvio.

Pare che De Crescenzo sia morto sul colpo. La salma si trova adesso al Policlinico di Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. La dinamica della tragedia è stata ricostruita dai carabinieri, subito accorsi sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso la zona dell’incidente: lo schianto è avvenuto in via Farina di fronte al civico 8.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Giorgio a Cremano e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Sono in corso ulteriori accertamenti per meglio definire la dinamica dell’incidente.

La procura valuterà se procedere con l’autopsia al fine di chiarire se l’incidente possa, eventualmente, essere avvenuto per un malore del conducente.

Nessun testimone ha assistito ai fatti. Gli investigatori sperano nella presenza di telecamere di videosorveglianza per chiarire definitivamente la dinamica dell’incidente.

Incidenti stradali in Italia: 2022 da record

Nella stessa giornata, non molto distante, una ragazza è morta a Napoli nel quartiere Chiaia cadendo dallo scooter.

I dati raccolti dalla polizia stradale parlano di un’impennata nel numero degli incidenti stradali: +7,1% nel 2022 ovvero 70.554 contro i 65.852 dell’anno precedente.

Le vittime, 1.489, sono aumentate rispetto al 2021 del +11,1%. Aumenti anche per gli incidenti con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300) che sono cresciute rispettivamente del +8,4% e del +10,6%.

Incidenti in Campania: la situazione

Per quanto riguarda la situazione della sola Campania, i dati Istat disponibili per l’anno 2021, parlano di 9.014 incidenti stradali che hanno causato la morte di 214 persone e il ferimento di altre 12.833.

Rispetto all’anno precedente si è registrata un’impennata generalizzata del fenomeno: +27,2% di incidenti stradali, +21,6% di morti sulle strade, +28,9% di feriti (dato in linea con la media nazionale che registra un +28,4% per gli incidenti, +20,0% per le vittime e +28,6% per i feriti).

Sull’impennata del fenomeno pesa l’allargamento delle maglie delle restrizioni dovute alla pandemia.