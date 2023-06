Raffaele Caiazzo "invaghito" della nuora: le rivelazioni del figlio sui cognati uccisi a Sant'Antimo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Non ci sarebbero solo le fantasie paranoiche di Raffaele Caiazzo su una relazione extraconiugale tra Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, dietro l’uccisione a colpi di pistola a Sant’Antimo dei due cognati. Il suocero, in carcere per il duplice omicidio, sarebbe stato geloso della nuora della quale si era “invaghito”. A rivelarlo sarebbe stato il figlio del 44enne e marito di Pesacane, Alfonso Caiazzo.

Le rivelazioni di Alfonso Caiazzo

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Alfonso Caiazzo avrebbe dichiarato che il padre parlava spesso dei suoi sospetti di una relazione tra i due cognati e gli avrebbe persino detto di una seconda relazione tra lui e sua moglie.

Carabinieri sul luogo dell'omicidio a Sant'Antimo

“In famiglia stiamo affrontando da qualche mese il problema che mio padre si è invaghito di Brigida e, da qualche tempo sostiene lei avesse una relazione con il marito di mia sorella, Luigi Cammisa – avrebbe riferito agli inquirenti Alfonso Caiazzo – per questo motivo, appena ho saputo della morte di Luigi, ho temuto per la vita di Brigida”.

“Negli ultimi due mesi, mio padre ha detto più volte, in famiglia, che Luigi e Brigida avevano una relazione, secondo me con la speranza che io e Anna li lasciassimo” avrebbe aggiunto.

Le dichiarazioni dei figli Anna e Alfonso

La convinzione da parte dell’assassino che i due cognati fossero amanti emerge anche dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip Simone Farina, nella quale si scrive inoltre che i due figli di Caiazzo, i fratelli gemelli Anna e Alfonso, hanno subito indicato ai carabinieri che ad uccidere i rispettivi coniugi era stato il padre.

“Mio padre l’ha uccisa perché era convinto che andando in carcere non gli sarebbe più stato permesso di vederla e di starle vicino” avrebbe detto Anna. Anche lei, secondo quanto riporta il ‘Quotidiano nazionale’, ha confermato che in famiglia da qualche mese c’era il sospetto che Raffaele Caiazzo avesse perso la testa per Brigida Pesacane.

I sospetti in famiglia

Secondo le ricostruzioni raccolte, nel corso di una recente cerimonia in un ristorante, il 44enne avrebbe fatto una scenata di gelosia quando un parente si era avvicinato alla nuora.

Stando al ‘Quotidiano nazionale’, la moglie di Raffaele Caiazzo, Amelia D’Isidoro, avrebbe spiegato da dove fosse nata la fissazione sulla relazione tra i cognati: “A Carnevale festeggiammo in famiglia e Raffaele disse di aver visto Luigi fare avances a Maria Brigida” avrebbe detto.