Sigfrido Ranucci di Report risponde a Marina Berlusconi e Forza Italia, Di Battista si schiera col giornalista

“Quel che posso dire io è che non mi sorprende. Io, personalmente, ho visto più volte miei contenuti limitati e a volte oscurati da Meta. Chiaramente si trattava di contenuti su Gaza, sul terrorismoisraeliano, sul genocidio dei palestinesi. Non solo. La BBC, ripeto, la BBC, il 18 dicembre scorso, ha pubblicato un’inchiesta giornalistica secondo la quale Meta ha fortemente limitato contenuti, immagini e notizie da Gaza. Ha limitato su Facebook e Instagram i contenuti che provano il genocidio in atto in Palestina. Mi viene da vomitare. Soprattutto pensando alle centinaia di giornalisti fatti letteralmente a pezzi dai terroristi sionisti per bloccare la diffusione della verità. Attuando in questo modo, Meta sta dando una mano agli assassini di giornalisti. Il 9 gennaio scorso, il giovane cronista palestinese AbubakerAbed (ha 21 anni) ha lanciato un appello da Gaza: ‘Voglio parlare contro la mancanza di sostegno internazionale ai giornalisti palestinesi. Ci avete visto morire in ogni modo possibile: smembrati,inceneriti, mutilati. Non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a raccontare la verità. Quanti altri giornalisti uccisi dobbiamo avere per smuovere le vostre coscienze morte? Oggi siamo tutti qui perché voi facciate qualcosa, per fermare Israele e i crimini contro di noi. Se fossimo ucraini o di qualsiasi altra nazionalità, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, vi arrabbiereste per quello che ci succede. Ma dato che siamo palestinesi, abbiamo un solo diritto: quello di morire e di essere mutilati’. I vertici di Meta dovrebbero ascoltare queste parole e vergognarsi. Noi, al contrario, dobbiamo agire e moltiplicare i canali di informazione. Coraggio!”.