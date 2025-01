Roberto Vannacci e Il Giornale contro Papa Francesco sui migranti in Vaticano: l'attacco del generale

Roberto Vannacci e Il Giornale hanno lanciato un duro attacco contro Papa Francesco, accusandolo di ipocrisia sulla gestione dei migranti. L’oggetto del contendere è un decreto emesso dal Vaticano che stabilisce pene severe per chi tenta di entrare illegalmente nello Stato, una misura vista come contraddittoria rispetto alla politica di accoglienza promossa dal Pontefice.

Il decreto sui migranti del Vaticano

Il decreto vaticano del 19 dicembre prevede fino a quattro anni di carcere e multe da 10.000 a 25.000 euro per chi accede illegalmente nello Stato della Città del Vaticano.

Le norme specificano che si considerano ingressi illegali quelli compiuti con violenza, minaccia o elusione dei sistemi di sicurezza, equiparandoli alle pratiche adottate dai migranti irregolari per attraversare le frontiere europee.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco è nel mirino di Roberto Vannacci e del Giornale

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il decreto, firmato dal cardinale Fernando Vergez Alzaga, nasce per proteggere il Vaticano in vista del Giubileo, ma solleva dubbi sull’aderenza alla dottrina dell’accoglienza predicata da Papa Francesco.

Questo contrasto ha spinto esponenti politici e opinione pubblica, tra cui il generale Roberto Vannacci, a evidenziare l’apparente contraddizione.

Il post di Roberto Vannacci

In un post su Facebook, lunedì 13 gennaio Vannacci ha definito ipocrita l’approccio del Vaticano, accusando il Papa di “blindare i confini” con leggi severe mentre predica l’accoglienza verso i migranti.

“Fino a quattro anni di carcere e 25.000 euro di multa per chi entra illegalmente in Vaticano. Il Papa blinda i suoi confini, ma per gli altri Stati si tratta di peccato mortale non accogliere i migranti”, ha scritto il generale, ottenendo ampio consenso da una parte dell’opinione pubblica.

Il Giornale critica Papa Francesco

Il Giornale ha ulteriormente sottolineato come il decreto rifletta la stessa logica di protezione dei confini nazionali che il Pontefice critica nei governi europei.

Il quotidiano ricorda che la difesa dei confini è una pratica comune a tutte le nazioni, incluso il Vaticano, e accusa il Papa di non riconoscerla quando si tratta di migranti senza documenti che tentano di entrare negli Stati altrui.