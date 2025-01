Italferr di Ferrovie dello Stato e l'annuncio di lavoro a tempo indeterminato da Milano e Roma a Napoli

Nuove assunzioni da parte di Italferr, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato. In particolare, è stato diramato un nuove annuncio di lavoro per contrattualizzare figure professionali in grado di fornire competenze nella realizzazione di opere civili e tecnologiche. Tali assistenti saranno inseriti presso diversi cantieri situati in svariate città italiane. Le nuove assunzioni riguarderanno infatti sia zone del Nord, sia zone del Centro, sia zone del Sud Italia.

Ferrovie dello Stato, l’annuncio di lavoro di Italferr

L’annuncio di lavoro mira a finalizzare l’assunzione di assistenti da inserire presso cantieri di Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Verona.

Di che lavoro si tratta? I candidati dovranno dimostrare di saper svolgere attività riguardanti il controllo degli interventi infrastrutturali, il coordinamento degli operai e la predisposizione della documentazione contabile e formale.

La domanda per partecipare alla selezione del personale dovrà essere inviata entro e non oltre venerdì 7 febbraio 2025.

I requisiti generali richiesti

Diversi i requisiti generali richiesti per chi volesse provare a farsi assumere. Viene richiesto diploma di istituto tecnico e/o laurea triennale/magistrale nell’area dell’architettura e ingegneria edile, nell’area dell’ingegneria civile e ambientale e/o in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria dei trasporti.

Si dovrà dimostrare di aver maturato esperienza nella mansione. Inoltre è richiesta una buona conoscenza del Pacchetto Office e di altri sistemi operativi.

Altri requisiti richiesti sono una buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità ad effettuare frequenti trasferte.

Le condizioni offerte da Italferr: c’è il contratto a tempo indeterminato

Italferr sottolinea che offre le seguenti condizioni di lavoro:

Contratto a tempo indeterminato;

compenso commisurato alla seniority;

welfare integrativo;

assicurazione sanitaria.

Ulteriori informazioni su requisiti, posizioni e condizioni si trovano sul sito del Gruppo Ferrovie dello Stato.