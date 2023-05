Quando inizia l'esame di Maturità 2023 e quali sono le tracce più gettonate dei temi per la prova di italiano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Manca meno di un mese all’inizio della Maturità 2023, passo importante che metterà milioni di studenti sotto esame in tutta Italia. Il conto alla rovescia è iniziato e, come accade ogni anno, parte il toto-tema per la prima prova di italiano.

Maturità 2023, le date

Il giorno X, quello dell’avvio degli esami di Maturità del 2023, è fissato per mercoledì 21 giugno 2023. Alle 8.30, come accade ormai da anni, infatti, i maturandi si troveranno ad affrontare la prima prova della Maturità che, se tutto va bene, si concluderà la settimana successiva.

Infatti, dopo la prima prova di italiano del 21 giugno, il giorno successivo, giovedì 22 giugno 2023, avrà luogo la seconda prova (che varia in base all’istituto: latino per il classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”).

La terza prova, solo negli indirizzi in cui è prevista, si svolgerà invece il 27 giugno 2023, sempre dalle ore 8.30.

Per quanto riguarda la prova orale, ovvero il colloquio pluridisciplinare, l’inizio è fissato nella settimana successiva alle prove scritte e si procederà al sorteggio della lettera del cognome dello studente che inizierà l’esame.

Prima prova, parte il toto-tema

E come ogni anno, più si avvicina la Maturità e più sono i rumors su possibili tracce che i maturando potrebbero affrontare nella prima prova di italiano.

Fonte foto: ANSA

Analisi del testo

Dall’analisi del testo, passando per il tema di testo argomentativo e quello di attualità, diversi sono gli argomenti che potrebbero uscire nella prova. Secondo un sondaggio di Skuola.net tra 1.500 maturandi il più favorito per spuntare dalla busta dell’analisi del testo è Gabriele D’Annunzio con il 46% delle preferenze. Quest’anno, infatti, ricorrono i 160 anni dalla nascita e il nome del Vate abruzzese non è mai stato selezionato nel nuovo secolo.

Ma spazio anche alla possibilità di vedere Verga, scelto dal 24% degli studenti, così come Manzoni, Pirandello, Svevo e Calvino. Sul fronte poesia i favoriti restano Ungaretti, Pascoli, Montale e Leopardi.

Tema argomentativo

Sulle tracce di testo argomentativo varie sono le possibilità. In ambito artistico un pensiero sono Picasso e Van Gogh, ma anche Canova e Hayez, perché nel 2023 cade il 220esimo e il 140esimo annoversario della morte.

Sul fronte scienza si celebrano i 70 anni dalla scoperta del Dna e ricorda l’astrofisica e Cavaliere della Repubblica, Margherita Hack, scomparsa dieci anni fa. Tra le ricorrenze anche gli 80 anni dalla caduta del fascismo, il 75esimo anniversario della Costituzione e il discorso di Martin Luther King, così come il 45esimo anniversario della morte di Moro e Peppino Impastato.

Cosa aspettarsi d’attualità

Attenzione anche all’attualità, con temi che possono andare dall’incoronazione di Carlo III, guerra in Ucraina e anche spunti sulla tecnologia per il metaverso e il tanto discusso ChatGPT.