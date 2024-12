Concorso scuola per quasi 1500 funzionari: i requisiti del bando, entro quando si può presentare la domanda

Partono le domande per il concorso ordinario da 1.435 posti nelle scuole. Il ministero dell’Istruzione ha annunciato il bando per le immissioni in ruolo nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione previste per gli anni 2025/2026 e 2026/2027. Le richieste potranno essere presentate fino alle 23.59 del 15 gennaio 2025.

Il concorso per i funzionari a scuola

Per partecipare al concorso pubblico su base regionale, gli aspiranti dovranno inviare la domanda completa dei documenti sui titoli e gli esami richiesti per accedere alle prove. La selezione sarà effettuata tramite una verifica scritta e una orale, oltre alla successiva valutazione dei titoli.

Si tratta del secondo concorso bandito a distanza di pochi giorni dalla procedura pubblica di reclutamento per quasi 20mila docenti di ogni ordine e grado.

Fonte foto: ANSA

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara

“Prosegue il nostro impegno per rafforzare il sistema scolastico italiano, per garantire una scuola sempre più qualificata e al passo con le esigenze dei nostri tempi” ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

I requisiti per le domande

Potranno essere ammessi al concorso nell’area funzionari e dell’elevata qualificazione i candidati in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, tra quelle indicate all’Allegato A del bando ministeriale.

Per partecipare sarà necessaria anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, ma chi ne fosse sprovvisto potrà accedere alle prove concorsuali con riserva, a condizione di conseguire il titolo entro la data di immissione in ruolo.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente online, tramite il Portale unico del reclutamento, a cui accedere con le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (Cie) e l’abilitazione al servizio “Istanze on line“.

In alternativa, si può accedere alla sezione tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del ministero dell’Istruzione e del Merito.

I posti nel bando

A conclusione delle prove le commissioni di valutazione assegneranno ad ogni candidato un massimo di 150 punti, 60 per l’esame scritto, 60 per la prova orale e 30 sui titoli.

I concorrenti potranno presentare la domanda soltanto in una regione, che può essere anche diversa da quella in cui si presta servizio.

I 1.435 posti disponibili, validi per il triennio, sono così suddivisi su base regionale:

Abruzzo 24

Basilicata 0

Calabria 6

Campania 11

Emilia-Romagna 157

Friuli Venezia Giulia 35

Lazio 133

Liguria 41

Lombardia 416

Marche 44

Molise 0

Piemonte 171

Puglia 29

Sardegna 44

Sicilia 30

Toscana 108

Umbria 13

Veneto 173