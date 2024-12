Bando concorso scuola 2024 per quasi 20 mila docenti: entro quando presentare la domanda per il Pnrr 2

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Al via il nuovo concorso della scuola. Da oggi, 11 dicembre, fino al 30 dicembre sarà possibile presentare la domanda per il cosiddetto Pnrr 2, la seconda tranche del concorso docenti legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I posti messi a bando sono oltre 19 mila, tra scuola primaria e dell’infanzia, secondaria di I e II grado e insegnanti di sostegno.

Concorso scuola Pnrr 2

È uscito il bando del concorso 2024 della scuola per il reclutamento di oltre 19 mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. “L’avvio dei nuovi concorsi segna una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Si tratta del secondo concorso della scuola previsto nell’ambito del Pnrr: secondo gli accordi presi dal governo Draghi con la Commissione Ue, l’Italia si è impegnata ad assumere 70 mila nuovi docenti entro il 2026.

I posti messi a bando sono in totale 19.032, di cui 8.355 destinati alla scuola primaria e dell’infanzia e 10.677 alla scuola secondaria di I e II grado. Circa un quarto del totale – 4.840 cattedre – è riservato al Sostegno.

Di fatto si tratta di due concorsi distinti, uno per la scuola secondaria e l’altro per la scuola dell’infanzia e primaria.

Chi può partecipare

Al concorso può partecipare chi ha l’abilitazione per insegnare e il titolo di laurea previsto dalla classe di concorso.

Per la scuola secondaria possono partecipare anche coloro che, in possesso del titolo di studio previsto, hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque oppure hanno acquisito i 24 cfu previsti dall’ordinamento.

Inoltre possono partecipare con riserva anche coloro che non hanno ancora concluso i percorsi abilitanti nell’anno accademico 2023/2024, la riserva viene sciolta nel caso in cui i crediti e titoli siano raggiunti entro il 30 giugno 2025.

Per i posti di insegnante di sostegno è necessaria anche la relativa specializzazione.

Come e quando fare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata da lunedì 11 dicembre fino alle ore 23:59 del 30 dicembre 2024.

La domanda può essere fatta unicamente per via telematica, accedendo al Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, tramite Spid o Cie. Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Le prove

Le procedure del concorso sono gestite a livello regionale e come per il Pnrr 1 non è prevista una prova preselettiva. I candidati inizieranno direttamente con la prova scritta, seguita da quella orale.

Si parte con una prova scritta al pc che consiste in 50 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti, finalizzati a valutare le competenze generali in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, le competenze digitali e la conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio minimo per superare la prova scritta è pari a 70/100: chi passa lo scritto accede alla prova orale, che servirà per valutare le specifiche competenze disciplinari e didattiche del candidato.

In una terza fase, riservata a coloro che hanno ottenuto un punteggio di almeno 70/100 nella prova orale, si valuteranno i titoli.

La graduatoria finale

Le date delle prove sono ancora da stabilire. Il Ministero spiega in una nota che le procedure si concluderanno entro l’estate e i vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° settembre 2025.

La graduatoria dei vincitori sarà determinata per ogni singola regione e per ogni classe di concorso.