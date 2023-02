Qualiano, cade smartphone e picchia moglie e figlia davanti agli altri 3 bimbi in lacrime. Minacciate di morte

Nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli, un banalissimo incidente domestico ha scatenato un episodio di violenza in famiglia.

Cosa è successo

A scatenare la violenza, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, sarebbe stata la caduta accidentale di uno smartphone. A causa di ciò, un 42enne avrebbe percosso la figlia 16enne e la moglie e avrebbe minacciato di ucciderle con un coltello da cucina. Il tutto davanti agli altri 3 figli minori.

La ricostruzione dei Carabinieri

Secondo quanto è stato ricostruito dai Carabinieri, la madre si sarebbe intromessa per cercare di difendere la ragazza ma è stata picchiata, come accadeva, stando alla ricostruzione, da ormai 12 anni.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio di violenza si è verificato a Qualiano, paese nella provincia di Napoli, in Campania. A intervenire sul luogo dell’accaduto sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano.

L’allarme lanciato dai passanti e l’intervento dei Carabinieri

Durante la lite, alcuni passanti hanno sentito le urla e hanno richiesto aiuto al 112. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano sono intervenuti e hanno trovato le due donne rannicchiate in un angolo della casa, con i 3 bambini ancora in lacrime. Il 42enne è finito in manette ed è stato trasportato in carcere, in attesa di giudizio.