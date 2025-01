A Cortona picchia la moglie con un bastone dopo una settimana di matrimonio: marito denunciato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Cortona, in provincia di Arezzo, una donna è stata picchiata dal marito con un bastone, riportando ferite guaribili in 15 giorni, a solo una settimana dal matrimonio. Il nuovo e sconcertante episodio di violenza di genere si è concretizzato dopo un litigio per gelosia, poi degenerato. La vittima è riuscita a recarsi al pronto soccorso e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

La violenza poco dopo il matrimonio a Cortona

I due sono novelli sposi, con il matrimonio celebrato soltanto una settimana prima. L’episodio di violenza domestica si è consumato nell’Aretino, a Cortona, nel fine settimana.

L’uomo, spinto dalla gelosia, ha aggredito la moglie con un bastone, procurandole lesioni che le sono valse una prognosi di 15 giorni in ospedale.

L’episodio di violenza domestica è avvenuto a Cortona, vicino Arezzo

Il caso avvenuto a Cortona ha avuto però un epilogo positivo, grazie al coraggio della donna che ha denunciato il marito, atto che ha consentito di procedere immediatamente con l’attivazione del codice rosso per proteggere la vittima

Donna picchiata col bastone per gelosia

I dissapori fra i coniugi erano emersi dopo appena qualche mese dal trasferimento in Valdichiana. Dentro casa, il motivo scatenante della lite non è del tutto chiaro, anche se la situazione sembra ricondurre a un acceso episodio di gelosia.

Dopo l’aggressione, la donna è riuscita a recarsi al pronto soccorso, dove le lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Il giorno seguente ha sporto denuncia contro il marito ai carabinieri, attivando così il protocollo del codice rosso. Questo ha garantito il rapido intervento: il pm è stato immediatamente informato e ha ascoltato la vittima (va fatto entro 72 ore).

L’aggressore, un cittadino tunisino con precedenti penali, non è al momento stato sottoposto a misure cautelari.

La violenza di genere in Toscana

Il Sedicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato il 21 novembre 2024, ha offerto un’analisi dettagliata del fenomeno nella regione.

Nel 2023, ben 4.540 donne hanno cercato aiuto presso i centri antiviolenza toscani, evidenziando la persistenza del problema. Allo stesso tempo sono stati registrati sei femminicidi.

Il rapporto raccoglie dati provenienti da 25 Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Centri per autori di maltrattamento, il progetto Codice Rosa, consultori e altri enti regionali, fornendo una panoramica completa delle misure di supporto disponibili.