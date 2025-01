Giorgia Meloni ha visto solo la serie su Elisa Claps e non ha letto nemmeno un libro negli ultimi due anni

Gli impegni di Giorgia Meloni la tengono lontana dal diletto, per questo negli ultimi due anni la premier è riuscita solamente a visionare la serie tv Per Elisa – Il caso Claps. Un’agenda, la sua, che la tiene anche lontana dai libri ad eccezione del Pnrr che per ovvi motivi deve occupare la sua scrivania e le sue priorità.

Giorgia Meloni e i libri

“Non vedo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni”: lo ha detto Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Stampa parlamentare. La premier lo ha riferito per spiegare il motivo per cui non ha ancora letto il libro M. Il Figlio del Secolo di Antonio Scurati ispirato a Benito Mussolini.

Inevitabilmente le è stato chiesto se guarderà la serie tv tratta dall’opera con Luca Marinelli nei panni del Duce. Meloni quindi ha promesso che un giorno troverà il tempo di guardare “tutte queste belle serie tv” e che tornerà “a fare le cose che fanno gli umani”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni confessa di non leggere libri né guardare serie tv da circa due anni: “Un giorno tornerò a fare cose che fanno gli umani”

Ai giornalisti Giorgia Meloni ha spiegato che la lettura dei libri e la visione di serie tv sono cose “a me tragicamente non consentite“, per questo promette a se stessa e ai presenti che un giorno colmerà tutte le lacune in tal senso.

L’unica serie tv che la premier è riuscita a vedere in due anni è Per Elisa – Il caso Claps, l’opera in 6 episodi del regista Marco Pontecorvo che racconta gli omicidi di Danilo Restivo.

La serie tv su Benito Mussolini

M. – Il Figlio del Secolo, come già detto, è una serie tv ispirata all’omonimo libro di Antonio Scurati pubblicato nel 2018 e vincitore del Premio Strega 2019.

La serie è firmata dal regista Joe Wright e vede il noto attore Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. La trama ripercorre l’ascesa al potere del Duce dal 1919 al suo primo discorso in Parlamento nel 1925. L’opera sarà disponibile dal 10 gennaio su Sky Atlantic e Now.

Cos’è Per Elisa – Il caso Claps

Per Elisa – Il caso Claps, come già detto, è la miniserie firmata da Marco Pontecorvo che narra la terribile vicenda di Elisa Claps, la 15enne uccisa a Potenza da Danilo Restivo il 12 settembre 1993.

Nei 6 episodi viene ripercorsa l’intera vicenda specialmente dal punto di vista della famiglia di Elisa e del fratello Gildo Claps che si è battuto per scoprire la verità fino al 17 marzo 2010, quando il corpo della sorella è stato ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano.