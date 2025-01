Luca Marinelli attaccato da Giuseppe Cruciani dopo le frasi sul ruolo di Mussolini: "Mi sta sui c*******"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso dell’ultima puntata de La Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani si è lanciato all’attacco dell’attore Luca Marinelli, che ha interpretato Mussolini nella serie Sky “M. – Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo di Antonio Scurati. L’attore aveva definito il suo ruolo “doloroso”, ma per Cruciani è solo un “radical chic”.

Giuseppe Cruciani attacca Luca Marinelli

“La prima persona che mi sta sui c******i in questo 2025, ve lo dico papale papale, è ovviamente un attore radical chic, uno di quegli attori antifascisti per definizione”. Con queste parole Giuseppe Cruciani ha dato il via alla puntata de La Zanzara di ieri, martedì 7 gennaio 2025.

“Io non lo conoscevo, non sapevo nemmeno chi c***o fosse” ha poi aggiunto Cruciani, con una affermazione sicuramente esasperata, difficile da credere se arriva da una persona che si occupa di attualità come il conduttore della trasmissione radiofonica in onda su Radio 24.

Luca Marinelli alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dov'è stata presentata in anteprima la serie su Mussolini: l'attore è stato attaccato da Giuseppe Cruciani per le sue dichiarazioni

“Leggo dei pianti greci di tal Marinelli – continua poi Cruciani, facendo direttamente il nome del diretto interessato – che dopo aver incassato l’assegnino come attore protagonista della serie ‘M.’ di Scurati ci rompe i c******i da giorni, su tutti i giornali, sul fatto che è stato doloroso interpretare Mussolini”.

Le parole di Marinelli su Mussolini

L’attacco di Giuseppe Cruciani fa riferimento alle numerose recenti interviste rilasciate dal protagonista della serie, nella quale interpreta appunto Benito Mussolini. L’attore ha più volte ribadito di quanto sia stato per lui eticamente complesso avvicinarsi narrativamente alla figura di M.

“È stata una cosa per me veramente dolorosa, veramente forte, che naturalmente mi aspettavo, ma non pensavo di vivere con tanta intensità – ha detto in alcune interviste Luca Marinelli – Non mi volevo avvicinare a Mussolini e purtroppo ho dovuto farlo”.

“Da antifascista mi ha spaventato il fatto di dovermi avvicinare, doverlo stare a sentire e dover stare con lui” ha anche aggiunto l’attore, chiarendo che interpretare in modo onesto il Duce è stata “la cosa che mi ha più spaventato e danneggiato dal punto di vista umano”.

La serie di Antonio Scurati

“M. – Il figlio del secolo” è la serie tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del premio Strega del 2019, che tratta dell’ascesa al potere di Benito Mussolini.

La serie, prodotta da Sky e diretta da joe Wright – regista di film come Orgoglio e Pregiudizio (2005), Anna Karenina (2012) e L’ora più buia (2017) – debutterà il prossimo 10 gennaio 2025 su Sky Atlantic, e narrerà le vicende di Mussolini dal 1919 al 1925.

L’autore del romanzo aveva dedicato la vittoria del premio Strega “ai nostri nonni e ai nostri padri che furono prima sedotti e poi oppressi dal fascismo, e soprattutto a quelli che poi fra loro trovarono il coraggio di combatterlo”.