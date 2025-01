Medico aggredito al Cotugno di Napoli, 41enne arrestata dopo le violenze sulla dottoressa del pronto soccorso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un medico dell’ospedale Cotugno di Napoli è stato aggredito al pronto soccorso da una donna, arrestata poi per lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. La 41enne, già nota alle forze dell’ordine, ha assalito una dottoressa in turno a causa della lunga attesa cui era stato sottoposto suo zio, giunto all’ospedale per un controllo.

Violenza contro un medico: il caso al Cotugno di Napoli

Nuovo episodio di violenza contro personale sanitario mentre svolge il proprio lavoro. È successo a Napoli, all’ospedale Cotugno. Qui una dottoressa in turno è stata minacciata e aggredita da una donna che attendeva che fosse controllato suo zio.

La 41enne è una pregiudicata per altri reati ed è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

La ricostruzione

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, a Napoli. Qui sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile per mettere in manette Angela Aruta, 41enne già nota alle forze dell’ordine, il cui zio si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno.

Stufa della lunga attesa insieme ad altri 3 parenti, la donna dapprima ha minacciato la dottoressa di turno e poi l’ha aggredita, provocandole lesioni guaribili in cinque giorni.

Anche i 3 parenti della 41enne sono stati denunciati per minaccia a personale sanitario.

L’emergenza

Solo nelle ultime ore sono ben tre gli episodi simili occorsi in giro per l’Italia. Medici sono stati aggrediti nella stessa Campania, a Nocera Inferiore, in Puglia, a Gallipoli e in Sicilia, a Catania.

In una nota, il deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante ha voluto commentare i fatti e indicato la linea da seguire per evitare che episodi del genere continuino a proliferare.

“Quanto accaduto all’ospedale a Napoli è gravissimo e inaccettabile. Esprimo tutta la mia solidarietà al medico che ha subito minacce e violenza riportando anche lesioni. Il personale sanitario è impegnato per tutelare la salute e il benessere dei cittadini, per questo merita tutela e rispetto. Forza Italia ha fortemente voluto l’approvazione della legge che prevede l’arresto in flagranza, anche differita, per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari. Un provvedimento sacrosanto che punisce severamente chi si macchia di questi reati e rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro di chi si dedica quotidianamente alla cura dei cittadini”, si legge.