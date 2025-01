A Giugliano in Campania un vitello uccide l'allevatore, morto in fattoria dopo una violentata testata al petto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drammatico incidente si è verificato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un allevatore di 62 anni è morto dopo essere stato incornato da un vitello. La tragedia si è consumata nella fattoria didattica Farm 9.1, nota per ospitare eventi privati e visite scolastiche. L’uomo, trovato gravemente ferito dai familiari, è stato soccorso dal 118, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti.

Allevatore morto a Giugliano: incornato da un vitello

La vittima, un allevatore di 62 anni, si trovava da solo nella fattoria didattica al momento dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa, l’uomo sarebbe stato colpito al petto da una violenta testata del vitello. A trovarlo in gravi condizioni sono stati alcuni familiari, preoccupati dalla sua prolungata assenza.

L’allevatore 62enne è morto a Giugliano in Campania (Napoli)

Intorno alle 10 di mercoledì 8 gennaio, i parenti hanno allertato il 118, ma nonostante il rapido intervento dei sanitari, il 62enne è stato dichiarato morto circa un’ora dopo, alle 11.

L’intervento del 118

I soccorritori della postazione Varcaturo dell’Asl Napoli 2 sono arrivati tempestivamente sul posto, tentando manovre di rianimazione per oltre 40 minuti.

L’allevatore presentava lesioni gravi alla cassa toracica, compatibili con una testata dell’animale. Malgrado gli sforzi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La fattoria, solitamente frequentata da scolaresche e famiglie, è ora al centro delle indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

L’attenzione si concentra sulle condizioni di sicurezza all’interno della fattoria e sull’eventuale presenza di elementi che possano aver contribuito all’aggressione.

La comunità di Giugliano in Campania è rimasta spiazzata da una tragedia inaspettata che ha colpito un luogo simbolo di convivialità e apprendimento. La famiglia dell’allevatore, distrutta dal dolore, ha chiesto rispetto per il lutto.