Meloni tira in ballo George Soros in conferenza stampa: chi è l'imprenditore appena premiato da Joe Biden

Nella tradizionale conferenza stampa annuale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tirato in ballo anche l’imprenditore filantropo George Soros, recentemente premiato da Joe Biden negli Stati Uniti d’America, per difendere Elon Musk dalle accuse di ingerenze nel mondo della politica.

Cosa ha detto Giorgia Meloni su Elon Musk e George Soros

In conferenza stampa, Giorgia Meloni ha dichiarato che Elon Musk non rappresenta “un pericolo per la democrazia”. A chi le ha chiesto di commentare le scelte di Musk sulla campagna elettorale in Germania, la premier ha risposto: “Vorrei ricordare l’ingerenza di quella tedesca nella campagna italiana”.

Secondo la presidente del Consiglio, è necessario “ricondurre le cose nell’alveo dove si trovano: Elon Musk esprime la sua posizione e di questo stiamo parlando. Può piacere o non piacere ma, quando mi si dice che c’è un pericolo di ingerenza, evidenzio che non è il primo caso di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni. Ne ho viste parecchie e spesso contro di me e nessuno si è scandalizzato”.

Il “problema”, secondo Giorgia Meloni, è “quando queste persone usano le risorse per finanziare in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche, cosa che non mi risulta faccia Elon Musk al contrario di George Soros. Questa sì la considero una pericolosa ingerenza. Quando è accaduto, però, si è parlato di filantropi: il problema è che è ricco e influente o che non è di sinistra?”.

La presidente del Consiglio ha anche detto durante la conferenza stampa: “Io non prendo soldi da Musk, semmai l’hanno presi da Soros”.

Giorgia Meloni ha infine ribadito: “Nessuno ha fatto o fa una campagna antisemita su George Soros, ma si potrà giudicare quello che fa? Lo considero molto più ingerente di Elon Musk. Quella è una ingerenza seria”.

Chi è George Soros

Finanziere ungherese naturalizzato statunitense, George Soros è nato a Budapest il 12 agosto 1930. Di famiglia ebraica, è emigrato in Inghilterra nel 1947 e ha studiato presso la London School of Economics sotto la guida di Popper, prima di trasferirsi negli Usa nel 1956.

Nel 1969 George Soros ha fondato il Quantum Fund, un fondo di investimento che ha registrato risultati finanziari straordinari e che gli ha permesso di accumulare un’enorme ricchezza.

Nel settembre del 1992 la Sterlina fu costretta a uscire dal Sistema Monetario Europeo, dopo che il Quantum Fund di Soros aveva venduto a termine 10 miliardi di dollari di sterline per riacquistarle subito dopo a un prezzo più basso, realizzando un profitto netto pari a un miliardo di dollari.

Nel 1992 fu lanciato un attacco speculativo anche contro la Lira italiana. Anni e anni dopo, Soros ha detto a tal proposito: “L’attacco speculativo contro la lira fu una legittima operazione finanziaria. Mi ero basato sulle dichiarazioni della Bundesbank, che dicevano che la banca tedesca non avrebbe sostenuto la valuta italiana. Bastava saperle leggere”.

Soros si è dedicato anche ad attività filantropica e culturale, dando vita a una rete di fondazioni ispirate al principio della ‘società aperta’ di Popper.

Si ritiene che, proprio in veste di attivista filantropico, George Soros abbia lasciato la sua impronta negli affari interni di diverse nazioni, dai finanziamenti ai movimenti dissidenti in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia e nell’Unione Sovietica a partire dal 1979 agli studi universitari pagati ai neri in Sudafrica per combattere l’apartheid, passando per gli aiuti ai movimenti democratici in Zimbabwe. E ancora: il finanziamento dei programmi di democratizzazione in Russia e in altre nazioni dell’ex-blocco sovietico dopo la caduta dell’Urss, l’intervento in aiuto delle popolazioni civili durante il conflitto dei Balcani e i 50 milioni di dollari in Africa per sradicare la povertà.

Il premio conferito da Joe Biden a George Soros

Negli Stati Uniti d’America, George Soros è conosciuto per le sue posizioni polemiche e provocatorie di sinistra.

A 16 giorni dalla fine del suo mandato come presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden ha insignito 19 persone delle onorificenze presidenziali con la Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile negli Usa. Tra queste persone c’è anche George Soros.