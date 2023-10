Pugnalata a morte la presidente di una sinagoga di Detroit: Samantha Woll aveva 40 anni, mistero sul movente

Il corpo davanti casa sua. Le ferite riconducibili all’arma utilizzata per toglierle la vita: un coltello. Samantha Woll aveva 40 anni ed era la presidente di una sinagoga progressista di Detroit. È stata pugnalata a morte e il suo cadavere è stato ritrovato davanti casa sua. Gli esami condotti sulla salma avrebbero confermato come causa del decesso “ferite multiple da coltello“. Adesso le indagini dovranno fare chiarezza sul movente dell’omicidio che al momento resta oscuro.

“Sono rimasto devastato nell’apprendere della perdita di uno dei grandi giovani leader di Detroit: Samantha Woll“. Lo ha detto il sindaco della città statunitense, Mike Duggan, sul suo profilo X.

Il primo cittadino ha ricordato che “solo poche settimane fa, ho condiviso una giornata di gioia con Sam per l’inaugurazione della sinagoga del centro, recentemente rinnovata. È stato un progetto che ha portato avanti con successo, con grande orgoglio ed entusiasmo”.

I was devastated today to learn of the loss of one of Detroit’s great young leaders – Samantha Woll.

Just weeks ago, I shared a day of joy with Sam at the dedication of the newly renovated Downtown Synagogue. It was a project she successfully led with great pride and enthusiasm.

— Mayor Mike Duggan (@MayorMikeDuggan) October 21, 2023