Primo caso di influenza in Italia, quest'anno è arrivata in anticipo: i consigli di Massimo Galli sul vaccino

Massimo Galli, ex primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha spiegato che l’arrivo anticipato dell’influenza in Italia non deve essere sottovalutato e che si dovrebbe cominciare al più presto a vaccinare.

Galli non esclude una “epidemia importante”

“Da quello che è accaduto lo scorso anno e da quanto abbiamo visto nell’altro emisfero – ha dichiarato Galli parlando con AdnKronos Salute -, dove l’epidemia influenzale c’è già stata, potevamo prevedere che il virus dell’influenza si affacciasse prima rispetto alla media delle stagioni pre-Covid“.

“Non mi viene voglia di dirle ‘benvenuta’ perché l’influenza non va sottovalutata, per questo è necessario avviare al più presto la campagna vaccinale”, ha aggiunto Galli che ha da poco pubblicato il libro dal titolo “Una banale influenza? Storia di una malattia sottovalutata”, edito da Raffaello Cortina Editore.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Massimo Galli

L’esperto ha previsto che quest’anno non è escluso che si possa verificare “un’epidemia importante“.

Ecco perché caldeggia una rapida e ampia campagna vaccinale da organizzare assieme a quella anti-Covid.

“Utile vaccinarsi contro influenza e Covid in un’unica seduta”

Galli ha quindi ricordato che “è possibile e utile vaccinarsi nella stessa seduta, sulle due braccia”.

Dopodiché, sempre parlano ad AdnKronos, si è lasciato andare ad un commento denso di rammarico: “Purtroppo mi sembra invece, e lo noto con un certo dispiacere, che si è abbastanza indietro”.

Per il momento, nonostante l’isolamento precoce, annunciato ieri, del virus influenzale, “non possiamo dire che l’epidemia sia già partita”.

Galli ha poi detto che è opportuno, per avere un quadro più dettagliato della situazione, attendere di vedere quanti saranno gli isolamenti nei prossimi giorni.

“Ma stiamo rischiando di avere una contemporaneità dell’ondata Covid e dell’ondata stagionale influenzale anticipata, con la conseguente pressione sugli ospedali. Non si può perdere tempo con la vaccinazione”, ha concluso.