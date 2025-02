Tensione dietro le quinte fra Fedez e Massimo Giletti a Sanremo dopo l'inchiesta ultras: il rapper lo evita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aria pesante dietro le quinte del teatro Ariston a Sanremo tra Fedez e Massimo Giletti, con il rapper immortalato in un video mentre sembra evitare di dare la mano al giornalista. Il retroscena, riferito ai momenti precedenti l’esibizione di Fedez del 12 febbraio, viene motivato dalla tensione scaturita dall’inchiesta ultras e dalle rivelazioni su di lui trasmesse su Rai 3.

Cosa è successo tra Fedez e Massimo Giletti a Sanremo

Poco prima di salire sul palco di Sanremo il 12 febbraio, Fedez avrebbe evitato Massimo Giletti nel backstage del teatro Ariston, ignorando la stretta di mano del giornalista. “Ti richiamo, lo giuro”, dice Fedez. “Questa me la dovrai spiegare”, ribatte Giletti.

L’indiscrezione, riportata da Mowmag.con, evidenza un clima teso probabilmente legato all’inchiesta sugli ultras e ai gossip sugli ex Ferragnez diffusi da Corona in “Falsissimo”.

Fedez a Sanremo 2025

Nel video in questione, diffuso dalla testata, Fedez evita di fermarsi con Giletti, preferendo salutare Damiano David dei Maneskin, posizionato dietro il conduttore.

Fedez al centro del programma di Massimo Giletti

Fedez è stato al centro di diversi dibattiti durante le ultime puntate di “Lo Stato delle cose”, il programma tv condotto da Massimo Giletti.

L’inchiesta sugli ultras, sebbene non coinvolga direttamente il rapper, ha messo in evidenza alcune sue relazioni, in particolare quella con Luca Lucci. Le conversazioni tra i due, intercettate dalle forze dell’ordine, hanno rivelato dettagli su argomenti vari, come l’introduzione della bibita Boem a San Siro, la possibile acquisizione di un locale chiamato Old Fashion e la questione della sicurezza personale di Fedez.

In trasmissione si è discusso anche del pestaggio di Cristiano Iovino, un episodio accaduto dopo un alterco al The Club, che ha visto la partecipazione di altri ultras del Milan, tra cui Christian Rosiello. Nonostante Iovino non abbia sporto denuncia, il rapper è comunque stato coinvolto nelle indagini.

Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona

Nel corso delle ultime settimane, si è parlato anche delle vicende personali di Fedez, in particolare riguardo alla sua relazione con Chiara Ferragni, i tradimenti e le numerose speculazioni che hanno coinvolto la ex coppia. I gossip, com’è noto, sono stati amplificati e divulgati da Fabrizio Corona,

Nella prossima puntata de “Lo Stato delle cose”, il focus dell’inchiesta sugli ultras continuerà, approfondendo ulteriormente i legami tra i tifosi e il rapper.

Tuttavia, il caso solleva questioni ben più gravi di quelle riguardanti le relazioni personali di Fedez, come l’infiltrazione della ‘ndrangheta tra i tifosi dell’Inter e i legami con le cosche calabresi dei sostenitori del Milan.