Prete arrestato con accusa di estorsione a Sortino vicino Siracusa: avrebbe chiesto 100 euro a funerale

Arrestato don Vincenzo Cafra, parroco della chiesa Madre di Sortino (Siracusa). Il prete pretendeva 100 euro per ogni funerale celebrato. Ora è finito in manette con la grave accusa di estorsione.

Il prete don Vincenzo Ciafra colto in flagranza

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri hanno colto il sacerdote in flagranza mentre esigeva il denaro; don Cafra avrebbe preteso il contante per la celebrazione dei funerali, stabilendo una vera e propria tariffa che si sarebbe aggirata intorno ai 100 euro.

Il parroco si trova ora agli arresti domiciliari. Tra poche ore dovrà comparire davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell’arresto.

L’indagine, coordinata dai magistrati della procura di Siracusa, è iniziata in seguito a una denuncia presentata agli uomini dell’Arma che hanno dato il via agli accertamenti per capire se la segnalazione corrispondesse alla realtà.

Le indagini dei carabinieri e l’arresto

In particolare, i militari, nel corso delle indagini svolte, avrebbero messo alla prova il presbitero grazie alla complicità di una persona che avrebbe incontrato don Vincenzo Ciafra per organizzare un funerale.

Nel momento del passaggio del denaro, i carabinieri sono intervenuti, cogliendo il don in flagranza e dichiarandolo in arresto.

Quando i preti cedono al vizio

A proposito di storie relative a figure ecclesiastiche che cedono al vizio, lo scorso marzo è trapelata una vicenda dai contorni inquietanti.

È stato scoperto quasi per caso e sottoposto a sequestro un B&B a luci rosse del Centro Direzionale di Napoli. Nella struttura si “offriva” ai clienti prostituzione femminile e maschile.

A scoprire il business illecito sono stati i carabinieri di Vairano Scalo, coordinati dalla Procura di Napoli, mentre stavano seguendo un parroco sotto processo per violenza sessuale su minori.

Proprio grazie al pedinamento del prete, gli uomini dell’Arma si sono imbattuti nel B&B, scoprendo le attività illegali che si verificavano al suo interno.