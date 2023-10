Papa Francesco apre all'abolizione del celibato perché può essere una "tortura" ma chiude alle donne preti

Da Papa Francesco arriva un secco “no” alle donne preti ma anche un’apertura dell’ipotesi di un celibato ecclesiastico opzionale, e dunque non più obbligatorio, anche se non sarà lui a introdurre questa novità per la Chiesa cattolica, ma un suo successore, se lo riterrà opportuno.

Le dichiarazioni sul celibato in un libro

Le dichiarazioni di Papa Francesco sono contenute in un libro-intervista intitolato “Non sei solo. Sfide, risposte, speranze”, a cura di Francesca Ambrogetti, ex responsabile dell’Ansa in Argentina, e Sergio Rubin, del quotidiano El Clarin, e pubblicato ora in Italia da Salani Editore.

Il celibato opzionale e quindi non più obbligatorio per i preti? “Che lo disponga, se lo riterrà opportuno, il mio successore. Certo, è chiaro che se uno lo vive male, il celibato è una tortura, diventa impossibile. Ma non è meno vero che se uno lo vive con la fecondità del ministero che ha scelto, non solo è sopportabile, ma anche bellissimo. È ovvio che ci vuole la vocazione”, ha chiarito il Papa.

Il celibato, ha aggiunto il Pontefice, “è una questione disciplinare, il che implica che un Papa potrebbe disporre che diventi opzionale“.

Rifiutata la proposta del Sinodo dell’Amazzonia

Il Sinodo dell’Amazzonia, come riferisce l’agenzia Adnkronos, ha proposto di studiare possibilità di “ordinazione sacerdotale di anziani rispettati”, in regioni con grande scarsità di ministri religiosi, ma il Pontefice si è detto contrario.

“Ho rifiutato la proposta, ma non ho chiuso il dibattito. Ho ritenuto – ha spiegato il Papa- che i tempi non fossero ancora maturi e che ci si dovesse muovere in altre direzioni, per esempio incentivando i sacerdoti che dimostrano una vocazione missionaria a scegliere di andare in Amazzonia.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza S.Pietro

Quello che mi dispiace, ha aggiunto il Papa, “è che molti mezzi di informazione abbiano ridotto il sinodo al tema dei viri probati a scapito di tutta la grande problematica sociale ed ecologica che interessa la regione”.

No alle donne preti

Papa Francesco chiude invece all’ipotesi delle donne preti. Quello del sacerdozio femminile, spiega il Papa, “è un problema teologico” e “una donna non può accedere al sacerdozio “perché non le spetta il principio petrino, bensì quello mariano, che è più importante”.

Il fatto dunque che la donna non acceda alla vita ministeriale, sottolinea il Pontefice “non è una privazione, perché il suo posto è molto più importante”.

Anche se, ammette il Pontefice, una donna, in teoria, “potrebbe essere cardinale“, perché “il cardinalato non è collegato al sacramento dell’ordine, bensì alla funzione di consigliere del Papa”.