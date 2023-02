Precipita in un burrone con l'auto a Frazzanò: morto 55enne, indagini in corso per ricostruire l'incidente

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo è stato trovato senza vita vicino alla propria auto finita in un burrone in territorio di Frazzanò, in provincia di Messina. La vittima di 55 anni era originaria del vicino comune di Longi. Come riportato dalla stampa locale, il ritrovamento è avvenuto lungo la Strada Provinciale 155 che collega, da Rocca di Capri Leone, diversi comuni dei Nebrodi.

Il ritrovamento

L’uomo risultava scomparso dalla serata di ieri quando i familiari, non avendo più sue notizie e non vedendolo rincasare, hanno denunciato la sparizione ai carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Frazzanò in provincia di Messina dove è stato ritrovato il corpo nel burrone

Le ricerche sono iniziate all’alba e dopo alcune ore la Jeep del 55enne è stata avvistata in fondo a un dirupo che corre a fianco della strada provinciale. I soccorritori si sono calati nel burrone trovando il corpo dell’uomo accanto alla vettura distrutta.

Le indagini

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri, per effettuare tutti i rilievi del caso. Gli inquirenti sono a lavoro per accertare le cause della morte della vittima e cosa abbia provocato la caduta nel burrone: stando alle prime ipotesi l’uomo potrebbe essere precipitato accidentalmente, potrebbe essere finito fuori strada per via di un malore o a causa del coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

Gli altri incidenti in Sicilia

Se la ricostruzione dell’incidente sarà confermata dalle indagini come causa della morte, si tratterebbe del terzo con esito mortale avvenuto in poche ore nelle strade siciliane.

A Carlentini, in provincia di Siracusa, un uomo di 42 anni è morto in seguito a un incidente frontale tra un’auto e il suo scooter mentre stava andando a lavorare.

La vittima era Dario Greco, originario del comune limitrofo di Lentini, titolare di una panineria insieme a fratello e benvoluto in paese. Portato in ospedale a Catania, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte ma a causa delle gravi ferite riportate non è riuscito a sopravvivere.

A pochi minuti e pochi chilometri di distanza un altro scontro fatale ha provocato la morte di un 47enne, Faouzi Quazquaza, sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa.

La vittima di origini tunisine sarebbe stata travolta da un’auto in transito dopo essere scesa dalla propria automobile nel tentativo di attraversare la strada.