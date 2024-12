Incidente in Etiopia con un camion pieno di gente che precipita in un burrone: almeno 71 morti, bambini feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Strage in Etiopia, almeno 71 persone sono morte dopo che un camion carico di gente è andato fuori strada ed è finito in un fiume. Due i feriti gravi ricoverati in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto nella regione di Sidama, nel parte meridionale del paese africano.

Incidente in Etiopia

Il drammatico incidente stradale è avvenuto attorno alle 17:30 (ora locale) di ieri, domenica 29 dicembre, nel sud dell’Etiopia.

Secondo quanto riporta Ansa, un camion pieno di persone è caduto in un burrone del fiume Gelana nella regione di Sidama, circa 300 chilometri a sud della capitale Addis Abeba.

Fonte foto: Facebook Sidama National Regional State Health Bureau Il camion finito nel fiume in Etiopia

Almeno 71 morti

Terribile il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente, fornito dal governo regionale di Sidama: almeno 71 morti (68 uomini e 3 donne).

Le persone rimaste ferite sono due, sono state ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Bona.

Non è stato però reso noto l’esatto numero dei passeggeri a bordo del veicolo e non è escluso che possano esserci dei dispersi.

Camion pieno di gente cade nel fiume

Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il camion sarebbe finito fuori strada nei pressi di un ponte, cadendo di sotto nel fiume.

Le immagini postate su Facebook dal dipartimento della Salute regionale mostrano i resti di un veicolo parzialmente distrutto e in parte sommerso dall’acqua e attorno decine di persone che tentano di recuperarlo.

Reuters riferisce che secondo la polizia locale il camion era sovraccarico di persone, circostanza che potrebbe essere tra le cause della tragedia.

Gli incidenti stradali sono comuni in Etiopia, secondo paese più popoloso dell’Africa, dove le strade sono spesso in cattive condizioni.