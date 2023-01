Prato, elicottero ultraleggero precipita in un campo: muore il pilota di 80 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Tragedia a Prato. Un elicottero ultraleggero è precipitato in un campo dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione. Il pilota, un pensionato di 80 anni, è morto a causa dell’impatto.

A Prato, nella frazione di Iolo in zona Coderino, intorno alle 16 si è consumata una tragedia. Un elicottero ultraleggero è precipitato in un campo vicino ad alcune abitazioni e l’impatto ha ucciso il pilota.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il velivolo sarebbe partito da Quarrata per poi atterrare in un terreno accanto alla sua abitazione verso l’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio, quindi, il pilota avrebbe tentato un nuovo decollo ma il rotore si sarebbe incagliato nei cavi dell’alta tensione.

Per questo il pilota avrebbe perso il controllo del velivolo, precipitando su un altro terreno e perdendo la vita.

Il pilota era un pensionato di 80 anni, Francesco Nencini.

I soccorsi

Come riporta ‘La Nazione’, dopo la caduta sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di via Paronese insieme a tre ambulanze e ai carabinieri.

L’80enne è stato dunque estratto dalle lamiere ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il medico arrivato insieme ai sanitari non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli incidenti sugli elicotteri privati sono purtroppo una realtà sempre attuale: nell’agosto 2022 in Valtellina un velivolo è precipitato sulla montagna. Nell’impatto è morto il pilota.

La torre di controllo: “Non serviva l’autorizzazione”

‘La Nazione’ ha interpellato la torre di controllo dell’aeroporto di Firenze, che ha precisato che per questo genere di velivolo non è necessaria l’autorizzazione al decollo.

Piuttosto, è richiesta la licenza. Ancora, per l’atterraggio è richiesta l’autorizzazione dei proprietari della superficie.

Intanto, per i dovuti accertamenti è stato avvisato l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. L’incidente non ha provocato altri feriti nonostante la vicinanza con altre abitazioni. Francesco Nencini viaggiava da solo e presumibilmente era il proprietario dell’elicottero.