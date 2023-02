Prato, 14enne colpito alla testa con un martello allo skate park: la pista del regolamento di conti

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un ragazzo di 14 anni è stato colpito alla testa con un martello nella giornata di mercoledì 22 febbraio, mentre si trovava allo skate park di via Colombo a Prato.

Come sta il 14enne colpito con un martello a Prato

Secondo quanto è riportato dal ‘Corriere della Sera’, il 14enne colpito con un martello in uno skate park a Prato è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Meyer.

Attualmente, il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riferito da ‘La Nazione’, l’adolescente avrebbe riportato una frattura cranica.

Fonte foto: ANSA L’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Meyer, dove il 14enne colpito con un martello alla testa a Prato è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La pista del “regolamento di conti”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile che stanno indagando sull’episodio, si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra adolescenti rivali: il quattordicenne e un amico sarebbero stati aggrediti da un ragazzo cinese più grande di loro.

I motivi della violenza sarebbero ancora da scoprire ma, come si legge sul sito del ‘Corriere della Sera’, sembra che all’origine dell’aggressione ci sia un’altra violenta lite tra ragazzi avvenuta nei giardini di via Boito a San Paolo, area poco distante dallo skate park. In quell’occasione a essere aggredito da un gruppo di ragazzi italiani, sembra armati di bastoni e tirapugni, sarebbe stato un ragazzo cinese.

Esclusa la rivalità etnica

Dalle prime indagini su quanto accaduto a Prato sembra che non si tratterebbe di rivalità etnica, dal momento che i due gruppi coinvolti sarebbero composti da giovani tra i 13 e i 16 anni, sia italiani che cinesi.