Pordenone, morto il 28enne investito mentre era in bici: al volante un 25enne che stava consegnando sushi

Sangue sull’asfalto. Un 28enne è morto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto nei viali centrali di Pordenone. La vittima, residente in Abruzzo ma in Friuli per lavoro, era in sella alla sua bici. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: nel registro degli indagati ci sarebbe un 35enne, la persona alla guida dell’auto che stava consegnando sushi per conto di un ristorante.

La dinamica e i soccorsi

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì 29 dicembre nel viale Grigoletti, intorno alle 22:30.

Per cause ancora da chiarire, l’auto avrebbe investito il 28enne che, in quel momento, si trovava in sella alla sua bici.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente, sul viale Grigoletti a Pordenone

Dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores di Palmanova hanno inviato sul posto gli equipaggi di una automedica e di una ambulanza.

Le lesioni del 28enne sono apparse subito gravi: è stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Le forze dell’ordine sono state allertate dalla Sores stessa.

Chi era la vittima

Il 28enne ucciso era residente in Abruzzo, si trovava a Pordenone per lavoro: era un operatore sociosanitario.

Indagato il conducente

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 35 anni – secondo quanto riferito dall’Ansa -, al volante della Fiat 500 che avrebbe travolto la vittima.

Si tratta di un atto dovuto, per consentire l’eventuale nomina di un perito all’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe risultato negativo all’alcoltest e sarebbe stato il primo a prestare soccorso: è indagato per omicidio stradale.

Il 35enne, originario del Burkina Faso, stava consegnando del sushi per conto di un ristorante, stando a quanto scritto dal ‘Gazzettino’.

Si tratta dell’ennesimo caso di una persona che, in bici, viene travolta e uccisa in Friuli Venezia Giulia.

Auto contro un albero

Poche ore prima, nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, nel comune di Aviano, proprio in provincia di Pordenone, un’auto si era schiantata contro un albero.

La persona al volante era stata soccorsa per le ferite riportate dopo l’incidente, avvenuto lungo la strada regionale 466 nel tratto che prende il nome di via Monte Cavallo, all’incrocio con via Collalto.

Il conducente è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo e non è in pericolo di vita: nessun altro mezzo, secondo quanto riferito da LaPresse, è stato coinvolto.