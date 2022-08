Pordenone, militare americano investe un 16enne in bicicletta dopo un sorpasso vietato: patente ritirata

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia sfiorata ad Aviano, nel territorio dell’ex provincia di Pordenone noto per ospitare la base militare utilizzata dall’aeronautica statunitense. Un ragazzino di 16 anni ha rischiato la vita mentre era in sella alla sua bicicletta a causa di un incidente con un soldato americano 21enne alla guida di un’automobile.

A provocare lo scontro è stato il militare con una manovra vietata dal codice della strada. Solo pochi giorni fa a circa 15 km di distanza, a Porcia, una soldatessa americana di stanza nella base di Aviano aveva investito mortalmente un 15enne mentre guidava in stato di ebbrezza.

Aviano, militare centra un 16enne in bici: cosa è successo

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Polcenigo che hanno avviato le indagini, il militare statunitense ha effettuato una manovra di sorpasso in un tratto stradale con linea continua.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’incidente si è verificato ad Aviano

In seguito alla mossa azzardata l’automobile ha così centrato il 16enne che percorreva la carreggiata in bicicletta.

Come riportato dal quotidiano online ‘Il Gazzettino’ il ragazzino in quel momento stava svoltando.

I soccorsi al giovane ciclista

L’urto sarebbe stato particolarmente violento. Viste le condizioni in cui versava l’adolescente, residente nel vicino comune di Budoia, in supporto all’ambulanza del 118 è intervenuto sul luogo dell’incidente anche un elisoccorso.

Il 16enne per precauzione è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Secondo le indiscrezioni, pur avendo riportato serie ferite, non è in pericolo di vita.

Patente ritirata al soldato americano

Il militare americano di 21 anni, dopo la manovra di sorpasso vietata dal codice stradale, è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo.

Tuttavia a causa della sua condotta alla guida gli è stata ritirata la patente.

Il caso simile a Porcia

Come detto, di recente un ragazzino di 15 anni ha perso la vita a Porcia in un incidente simile. Per la soldatessa che lo ha investito, Julia Bravo, sono stati confermati i domiciliari nella base militare in cui presta servizio.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale. Nel corso dell’ultima udienza si era detta “distrutta dal dispiacere” e si era scusata per quanto accaduto.